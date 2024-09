O Kanenas: veröffentlichen neuen Song „Kingdom Of The Sea“

Diese Veröffentlichung und der Titelsong zollen allen seefahrenden Besatzungen Tribut und versuchen auf eine erheiternde Weise die Kameradschaft und Einheit einzufangen, die erforderlich ist, um den Härten und Schwierigkeiten des Segelns auf den Ozeanen, besonders in den Zeiten der Segelschiffe, zu begegnen. Es geht nicht um Piraten oder Kriegsschiffe, sondern vielmehr um gewöhnliche Handelsschiffe und Seeleute, die sich den Gefahren der hohen See stellten, ihr Leben riskierten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und ihre Familien zu unterstützen. Auf dem Cover ist die Pfeife des Bootsmanns abgebildet, die dazu diente, auf jedem Schiff – dem schwimmenden Königreich – die Befehle zu geben. Ihr Klang ist in beiden Liedern zu hören.

Kingdom Of The Sea ist der Haupttitel, der diese Kameradschaft zeigt und uns alle dazu aufruft, mitzumachen! In den Texten wird auf Shakespeare Bezug genommen: „we happy few travelling braves“ bezieht sich auf die einfachen, aber tapferen Menschen, die die Schiffe bemannten und Reiche errichteten.

Shut Up And Row beschreibt ein Schiff in einem Sturm, bei dem das Beste, was man tun kann, darin besteht, so kräftig wie möglich zu rudern, anstatt stillzustehen oder in Panik zu geraten. Es ist auch metaphorisch gemeint: Manchmal ist es, wenn man mit überwältigenden Problemen konfrontiert ist, das Beste, den Mund zu halten und zu rudern, ohne zu viel zu analysieren! Im Lied gibt es einen Hinweis auf Poseidon, den antiken griechischen Gott des Meeres und einen erbitterten Feind des Odysseus, weil dieser seinen Zyklopen-Sohn geblendet hat…

Musik, Texte, Gesang und Gitarren von O Kanenas. Richard Campbell spielt Schlagzeug, Kostis Ilias Bass für Kingdom Of The Sea und Clyde Jabra Bass für Shut Up And Row. Kingdom Of The Sea wurde in unserem Heimstudio aufgenommen, während Shut Up And Row im Arttracks Studio in Athen aufgenommen wurde. Alle Schlagzeugaufnahmen fanden im Orpheus Studio in London, UK, statt.