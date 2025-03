Nightstalker: neues Album und Video veröffentlicht bei HPS Records

Griechische Heavy-Rock-Giganten Nightstalker veröffentlichen ihr siebtes Studioalbum Return From The Point Of No Return zusammen mit dem offiziellen Titeltrack-Video über Heavy Psych Sounds erhältlich. Die Band ist derzeit auf Europatour.

Nightstalker Shows:

14.03.2025 FR – Manigod – La Placette

15.03.2025 CH – Winterthur – Gaswerk

16.03.2025 DE – Donaueschingen – KuBa

19.03.2025 DE – ULM – Roxy

20.03.2025 DE – Ravensburg – Irish Pub Slainte

22.03.2025 DE – Oldenburg – MTS Records

23.03.2025 NL – Rotterdam – Roodkapje

25.03.2025 DE – Hannover – Faust

26.03.2025 DE – Fulda – Kulturzentrum

27.03.2025 DE – Jena – KuBa

28.03.2025 DE – Munster – Rare Guitar

29.03.2025 NL – Terneuzen – Terneuzen on Fire

30.03.2025 DE – Mannheim – 7er Club

01.04.2025 AT – Innsbruck – pmk

02.04.2025 AT – Vienna – Arena Vienna´s „3Raum“

03.04.2025 SI – Ljubljana – Channel Zero

04.04.2025 HR – Split – Klub Kocka

05.04.2025 HR – Rijeka – Klub Palach

06.04.2025 IT – Mantova – Arci Tom

Seht das neue Video Return From The Point Of No Return hier:

Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen sie die Underground-Szene im Sturm erobert haben, kehren Nightstalker mit ihrem bisher gewaltigsten und kühnsten Statement zurück: Return From The Point Of No Return. Mehr als nur eine Fortsetzung ihrer Karriere markiert dieses siebte Studioalbum den Moment, in dem sie alles übertreffen, was sie in ihrer 30-jährigen Bandgeschichte erreicht haben.