Ozzy Osbourne: veröffentlicht das Buch 75 Jahre Ozzy im Oktober 2024

Ozzy Osbourne läutete in den späten Sechzigern den Heavy Metal ein und machte sich einige Jahre später zu einer immens erfolgreichen und langen Solokarriere auf. Er war mit der Reality- Show The Osbournes ein Fernsehstar – und lebt trotz aller Eskapaden immer noch. Und das ungeachtet der Nachricht seines Arztes, man habe in seinem Blut tödliche Mengen an Drogen und Alkohol gefunden. Der Mann der Extreme sorgte in jedem Jahrzehnt für Skandale. Mit Black Sabbath verschreckte er gleichzeitig Teufelsanbeter und christliche Priester, dann schnüffelte er Ameisen als Kokain-Ersatz, und nach dem Konsum von vier Flaschen Wodka versuchte er, seine Frau Sharon zu erwürgen. Und da wäre auch noch die eklige Story mit der Fledermaus! Doch es sind nicht nur die haarsträubenden Ozzy-Geschichten, die das Publikum so liebt. Seine Fans bewundern den Aufstieg eines armen Jungen aus Birmingham, der die Musikwelt veränderte, seinem Wahnsinn treu blieb und Songs für die Ewigkeit schrieb. Oft totgesagt, gelang es Ozzy trotz aller Rückschläge immer wieder, aufzustehen und sein Millionenpublikum zu begeistern.

Daniel Bukszpan

75 Jahre Ozzy

Übersetzung: Alan Tepper

