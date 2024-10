Ohrenfeindt – Wenn Der Teufel Anruft

Artist: Ohrenfeindt

Herkunft: St. Pauli, Hamburg, Deutschland

Album: Wenn Der Teufel Anruft

Spiellänge: 46:06 Minuten

Genre: Hard Rock, Rock ’n‘ Roll

Release: 18.10.2024

Label: Metalville / Flying Dolphin

Link: http://www.ohrenfeindt.de/

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Chris Laut

Gitarre – Pierre „Keule“ Blesse

Schlagzeug – Robert „Jöcky“ Jöcks

Tracklist:

Rakete Auch Schon Egal Wir Spielen Rock’n’Roll Yeehaw Sturm Wenn Der Teufel Anruft Alien-UFO-Mensch-Sexperiment Südlich Von Mitternacht Ich singe Dir Den Blues Im Namen Des Rock 1-2-3 Freifall

Nach zweieinhalb Jahren nun endlich ein neues Album der Hamburger. Nach der Single Rakete, dem Opener des Albums, dürfen wir uns über zehn weitere Vollgas Rock ’n‘ Roll-Songs freuen. Das Studioalbum Nummer zehn steht nach 30 Jahren Bandgeschichte in den Startlöchern. Aufgenommen im Hertzwerk @ Chefrockstudios in Hamburg unter den bewährten Fittichen von Olman Viper. Seit drei Jahren ist nun Drummer Robert „Jöcky“ Jöcks dabei, löste seinerzeit Andy Rohde ab. Zum ersten Mal saß er nun mit im Studio und war an der Entstehung eines Albums beteiligt.

Natürlich beginnt das Album mit einem Countdown, bevor die an AC/DC erinnernde Rakete zündet. Der Song ist ein Liebeslied der ganz besonderen Art. Die Originalzeichnung der Rakete stammt aus der Feder von Chris Lauts Sohn Jon. „Ist der Ruf schon ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert„, die Textzeile ist bezeichnend für den Track Auch Schon Egal. Mit der dritten Single Wir Spielen Rock’n’Roll sprechen die drei das aus, was sie eigentlich immer tun: Sie spielen Rock ’n‘ Roll. Und die neue Scheibe ballert ganz ordentlich bisher. Der Trend geht mit Yeehaw so weiter. Ein Mitgröl-Roadsong allerbester Güte. Ausgerechnet der Track Sturm kommt dann mit einem lauen Lüftchen daher. Es wirkt wie eine Quotenballade, nimmt zur Halbzeit den Speed raus, bevor es dann wieder richtig weiter geht. Der Titeltrack Wenn Der Teufel Anruft ballert wieder richtig. Alien-UFO-Mensch-Sexperiment ist nicht so meins, fügt sich musikalisch aber in das Album ein. Während Südlich Von Mitternacht richtig nach vorne geht, ist Ich singe Dir Den Blues ein Track im alten Stil, den man teilweise vermisst hat. Im Namen Des Rock könnte ein AC/DC-Cover sein, ist es aber nicht. Hier hat man das Gefühl, Chris hat hier beim Schreiben des Songs alle Elemente von diversen australischen Alben zu einem eigenen verbunden. 1-2-3 Freifall rundet im Ballermodus das Album ab.

Das Album wird digital auf allen bekannten Plattformen im Stream und Download erhältlich sein. Physikalisch ist das Album auf einem CD Digipak erhältlich. Das Vinyl gibt es in einer limitierten, roten Auflage. Dazu ist eine Fanbox mit CD erhältlich.