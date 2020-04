Paradise Lost: Nick Holmes und Greg Mackintosh sprechen über „Fall From Grace“

Das Buch ist geschlossen, doch die Geschichte ist noch nicht vorbei: Paradise Lost spitzen ihre Federn und ergänzen ihre düstere Historie um ein weiteres Kapitel. In schweren Zeiten ist die britische Legende aus Halifax eine süße Droge, welche den Schmerz betäubt; ein Liebhaber, der die Sorgen vertreibt; die Geschichte, die danach lechzt, erzählt zu werden.

Am 15. Mai veröffentlichen Paradise Lost ihr neues Album, Obsidian, via Nuclear Blast.

Doch bevor die Band ein weiteres Erfolgskapitel schreibt, tauchen Paradise Lost mit den Albumtrailern tiefer in die Welt von Obsidian. Schaut euch hier die erste Folge an, in welcher Greg und Nick den Hintergrund zur ersten Single Fall From Grace diskutieren:

Mehr zu Obsidian:

Darker Thoughts (TEASER)

Fall From Grace (OFFICIAL MUSIC VIDEO)