Enter Shikari: „Nothing Is True & Everything Is Possible“ erscheint heute

Heute erscheint das neue Enter Shikari Album Nothing Is True & Everything Is Possible über So Recordings.

Nothing Is True & Everything Is Possible ist ein punkiges, elektronisches, orchestrales Opus, produziert von Frontmann Rou Reynolds. Das Album versteht sich als ergreifender Soundtrack der neuen Dekade – es geht um Möglichkeiten und darum, was man in dieser Welt erreichen kann. Rou Reynolds kommentiert: “Wir sind extrem stolz auf Nothing Is True & Everything Is Possible und freuen uns, dass das Album endlich erscheint und sich die Leute daran erfreuen können. Wir können uns natürlich nicht der Tatsache gegenüber verschließen, dass die Zeiten im Moment für alle Menschen auf unserem Planeten sehr schwierig sind und obwohl wir wissen, dass jeder gerade große Sorgen hat, hoffen wir, wenigstens 45 Minuten Licht in jemandes Leben bringen zu können.”

Enter Shikari haben vor Kurzem ihre Europatour bekannt gegeben, hier die Dates im Überblick:

04.12. Berlin, Columbia Halle

05.12. Köln, Palladium

06.12. Stuttgart, LKA Longhorn

08.12. Zürich, Xtra

09.12. München, Tonhalle

10.12. Offenbach, Stadthalle

12.12. Amsterdam, Melkweg

Tickets gibt es HIER.