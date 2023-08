Princess Goes: veröffentlichen Musikvideo zu Single „Blur“ vom neuen Album

Princess Goes, die Band um die charismatische Stimme von Sänger, Texter, Musiker und Schauspieler Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under, Lazarus) zusammen mit Keyboarder Matt Katz-Bohen (Blondie, Cyndi Lauper) und Schlagzeuger Peter Yanowitz (The Wallflowers, Morningwood), haben die zweite Single Blur aus ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Album Come Of Age (erscheint am 15. September über So In De Goot) veröffentlicht. Hier kann man sich das eindrucksvolle Musikvideo ansehen, in dem Michael C. Hall diese eindringlichen Texte singt: „At best I’m but a blur, if you remember me at all. Fuzzy Memories playing on your basement VCR. Found the final payphone, dropped my change and made the call. Picked up – whispered last room on the left. End of the hall.“

„Blur beginnt mit einem klassischen Juno-106-Synthie-Drone, der an die frühen 80er Jahre erinnert, und flirtet mit der Endgültigkeit seiner eigenen Verwirklichung, wenn sich Schichten von mehr Synthesizern, Bassgitarre und Schlagzeug offenbaren“, so Matt Katz-Bohen. „Michaels ergreifender, schmerzender Text und die Melodie gehen von sanft bis episch und gipfeln in einem MGMT/Human League-Refrain mit liebevoller Synthie-Transzendenz: Baby I’m full grown now.“

Die Band, die einen ganz eigenen Sound kreiert hat, der auf der Bühne während ihrer fesselnden, hypnotischen und leidenschaftlichen Live-Performances lebendig wird, hat außerdem eine UK/EU Headline Tour angekündigt, die am 26. September in Manchester beginnt. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

Tourtermine Deutschland:

04.10. – Berlin, DE – Franz Club

05.10 – Dortmund, DE – Junkyard

Come Of Age ist das bisher zugänglichste und zugleich innovativste Werk des Trios, vollgepackt mit Songs, die eine aufregende und oft überraschende Klang- und Textlandschaft durchqueren. Die 12 Songs des Albums haben einen klaren Zusammenhalt und schaffen es, gleichzeitig eingängig und berauschend zu sein, Soundtrack-artige Musiklandschaften für die Ewigkeit, synthielastig, aber facettenreich. Das musikalische Wachstum auf Come Of Age war organisch, und obwohl sie auf der Bühne und auf dem Papier eine Band mit Keyboards, Schlagzeug und Gesang sind, gibt es auf diesem Album viele Gitarren und Bässe, Instrumente, die eine größere Rolle spielen als auf früheren Aufnahmen. Die Band entwickelt sich ständig weiter und ist oft unheimlich, spacig und provokativ, ganz im Sinne von Bowies Blackstar (David Bowie persönlich besetzte Hall für die Hauptrolle des Thomas Newton in seinem letzten Bühnenprojekt – Lazarus am Broadway).

Come Of Age – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Offering

2. Let It Go

3. Blur

4. Come Of Age

5. Shimmer

6. Jetpack

7. Glasswing

8. Take Me Home

9. Beija

10. Saving Grace

11. Whatever Whispers

12. Floating

Die erste Single des Albums, Shimmer, unterstreicht Michael C. Halls kraftvollen, ätherischen Gesang auf ruhigen, treibenden Rhythmuslinien und bietet Stephen Trask (Hedwig And The Angry Inch) als Gastgitarristen. Das ebenso atemberaubende und raumgreifende Video zum Song wurde von dem kreativen Kopf Tim Richardson (Elton John, Billie Eilish, Givenchy, Nike) inszeniert und ist eine geheimnisvolle Reise durch eine Landschaft von Michaels Erinnerungen, während er über eine gescheiterte Beziehung nachdenkt, mit einem Film-Noir-Twist in 3D.

In den letzten Jahren hat das in New York City ansässige Trio getourt, aufgenommen und selbst produziert und im April 2020 die selbstbetitelte EP und 2021 das Debüt Thanks For Coming in voller Länge veröffentlicht. Ausverkaufte Tourneen durch die USA, Großbritannien und Irland haben neue Fans gefunden, die die Band unbedingt sehen wollten, und eine Flut von Medienaufmerksamkeit folgte. Die Associated Press lobte die „Mischung aus Glam, verträumtem 80er-Jahre-New-Wave, akustischem Folk und Nine Inch Nails-Intensität“, während Billboard ihre „spürbare Theatralik“ hervorhob. Hall, Katz-Bohen und Yanowitz sind erfahrene Künstler, die mit Princes Goes gemeinsam kreatives Neuland betreten: Hall mag für seine Rolle des moralischen Serienmörders Dexter Morgan in der Showtime-Hitserie Dexter und als David Fisher in der HBO-Serie Six Feet Under bekannt sein, aber er singt und spielt schon sein ganzes Leben lang und beherrscht die Bühne mit seiner Präsenz als Frontmann. Katz-Bohen spielt seit 2008 bei Blondie, während Yanowitz ein Veteran von The Wallflowers und seiner eigenen Gruppe Morningwood ist.

