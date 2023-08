John: veröffentlichen neue Single „Riddley Scott Walker“

Das Duo mit dem kryptischen Namen John meldet sich – bestehend aus John Newton (Schlagzeug, Leadgesang) und Johnny Healey (Gitarre, Backing Vocals) – mit einem weiteren Vorgeschmack auf ihr kommendes (mittlerweile viertes) Album A Life Diagrammatic zurück. Der Nachfolger des 2021 erschienenen Albums Nocturnal Manoeuvres, mit dem die Band die Top 75 der britischen Albumcharts erreichte, erscheint am 22. September über Brace Yourself und Pets Care Records (Rough Trade).

Mit dem pulsierenden Riddley Scott Walker, auf dem der ehemalige Bad Seed– und Magazine-Mann Barry Adamson als Gastmusiker mitwirkt, folgt ein weiterer eindrucksvoller Schritt Richtung Album. Der Titel stammt aus dem Russell Hoban-Roman Riddley Walker, in dem eine Zukunft nach dem Atomkrieg beschrieben wird, in der sich die Gesellschaft zurückentwickelt hat und die Geschichte in einem solchen Ausmaß ausgelöscht wurde, dass sie für weit verbreitete Fehlinterpretationen offen ist – ein passender Titel für ein Album, das sich mit dem industriellen Fallout beschäftigt und damit, wie Technologie und Tradition gleichermaßen gefährliche Auswirkungen auf unsere Zukunft haben können.

„Wir proben derzeit in der Nähe eines heruntergekommenen Industriehafens an der Südküste, und wir haben uns schon immer von den Orten und Geräuschen dieses industriellen Niedergangs inspirieren lassen“, erklärt Newton. „Es gibt ganz bewusste Anzeichen dafür auf dem gesamten Album, seien es die Feldaufnahmen eines Abrisses, die zu einem hypnotischen Rhythmus zusammengefügt wurden, oder die Unbeständigkeit eines signalgebundenen Telefongesprächs.“

„Da wir festgestellt haben, dass visuelle Referenzen genauso wichtig sind wie akustische, wollten wir die cineastische Ausrichtung unserer Musik weiter vorantreiben. Das ist etwas, das in unserem gesamten Katalog stetig gewachsen ist und war ein Hauptgrund, warum wir es für wichtig hielten, mit anderen cineastisch veranlagten Personen wie Simon Pegg und Barry Adamson zusammenzuarbeiten.“

Die Zusammenarbeit kam zustande, nachdem Adamson Nocturnal Manoeuvres in einer Liste für Brooklyn Vegan zu einer seiner Lieblingsveröffentlichungen des Jahres 2021 gekürt hatte, was dazu führte, dass die Band an ihn herantrat, um einen Gastauftritt auf dem Track zu haben. „Sein Album Moss Side Story wird von ihm selbst als Filmmusik zu einem imaginären Film beschrieben, und so fühlen wir uns oft bei der Musik, die wir beide mögen“, sagt Newton. „Es ist großartig, jemanden zu haben, der einen ähnlich filmischen Zugang zur Musik versteht, da er auch Musik für David Lynchs Lost Highway geschaffen hat.“

Schaut Euch Riddley Scott Walker ab sofort hier an.

Zu den bisherigen Singles des Albums gehören Trauma Mosaic, Service Stationed und The Common Cold. Sie wurden in ganz Großbritannien, Europa und Nordamerika beachtet und gelobt, u. a. von Stereogum, Loud and Quiet, Dork, The New Cue, Upset, Guitar World, Visions, Brooklyn Vegan, Vanyaland und anderen, und erhielten Unterstützung von KEXP, BBC 6Music und Radio 1.

Mehr über A Life Diagrammatic:

A Life Diagrammatic wurde von Tom Hill im The Bookhouse in Südlondon aufgenommen, von Seth Manchester (Metz, Big Brave, Battles) abgemischt und von Frank Arkwright (Arab Strap, Squarepusher, Autechre) gemastert, mit dem Ziel, die kraftvolle Live-Präsenz der Band zu vereinen und gleichzeitig einige der unterschiedlichen Dynamiken im Spiel herauszuarbeiten. „Wir wollten den Raum und die Atmosphäre unserer Instrumentierung weiter erforschen“, sagt Newton. „Wir wollten ein Album anbieten, das bewusst in eine Vielzahl von Richtungen drängt und zieht, während es läuft. Und das resultierende Album tut genau das.“

Vom ersten Stück At Peacehaven an entwickelt sich ein Groove, der straffe und explosive Rhythmen mit einem eindringlichen textlichen Ansatz verbindet, der sowohl Eruptionen von Lärm als auch Momente der Zurückhaltung beinhaltet. Dieser Sinn für Ausgewogenheit, Kontrast und Dualität ist das Herzstück von John. Sie sind eine Band, die oberflächlich betrachtet auf das Wesentliche reduziert ist, ein Format, das vielleicht mit primitivem Rock gleichzusetzen ist, doch ihre Arbeit ist vielschichtig und facettenreich – was zu etwas führt, das sich einer einfachen Genre-Kategorisierung entzieht.

Das zeigt sich auch im Namen der Band. Es mag wie eine einfache Anspielung auf den Namen des Paares erscheinen, aber wenn man nach einer tieferen Bedeutung sucht, wird man mit etwas belohnt, das nicht nur einen künstlerischen Gedanken enthält, sondern auch ein Leitbild, das in den letzten zehn Jahren integraler Bestandteil des kreativen Prozesses der Band gewesen ist. „Es ist ein Statement gegen das Einfärben der Musik mit überflüssigem Beiwerk“, erklärt Newton. „Es besagt: ‚Wir werden nicht sensationell sein‘. Das soll nicht heißen, dass es nicht intensiv theatralisch ist, aber ich denke, dass die tatsächliche Energie, die auf der Bühne herrscht, genug Theater bietet.“

Dieser Ansatz wird durch die Gäste, die auf dem Album auftreten, perfekt verkörpert. Der Schauspieler Simon Pegg, der auf Media Res zu hören ist, wird unter einem körnigen, kratzigen, von einem Monolog geleiteten Stück fast begraben. Es ist ein Stück, das von Brecht’schen Theatermethoden beeinflusst ist, die darauf abzielen, unnötige Ästhetik zu entfernen und das Publikum zu ermutigen, eine aktive Zuschauerrolle im Theater einzunehmen. Das Gleiche gilt für Barry Adamsons Auftritt bei Riddley Scott Walker. Für John war das, was Adamson repräsentierte, der Schlüssel zu seiner Aufnahme und nicht nur ein Name.

Das Album folgt auf die kürzlich erschienene Single Theme New Bond Junior / Hopper On The Dial, die Anfang des Jahres Platz 1 der UK Vinyl-Singles-Charts erreichte und bei BBC 6Music und KEXP auf der Playlist stand. Johns letztes richtiges Album war Nocturnal Manoeuvres aus dem Jahr 2021. Mehrere Singles erreichten die A-Liste bei BBC 6Music und wurden von der Presse gelobt, darunter The Guardian, NPR, DIY, The Observer, Loud and Quiet, The New Cue, Upset Magazine und viele mehr.

