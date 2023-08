Spiritbox: veröffentlichen neue EP „The Fear Of Fear“ am 03.11.2023 via Rise Records/Pale Chord

Spiritbox haben am 25. August ihre brandneue EP The Fear Of Fear angekündigt. The Fear Of Fear soll am 3. November über Rise Records/Pale Chord erscheinen und wird von der neuen Single Jaded und dem dazugehörigen Musikvideo untermalt.

Jetzt hier das brandneue Video zu Jaded ansehen!

The Fear Of Fear baut auf dem Schwung des erfolgreichen Debütalbums The Fear Of Fear aus dem Jahr 2021 auf, das es auch bei uns aus dem Stand in die Top 20 der Longplay-Charts brachte und in zahlreiche Jahresbestenlisten Einzug hielt.

Das Mini-Album enthält die bereits veröffentlichte Single The Void sowie fünf weitere brandneue Tracks, insgesamt also sechs Songs.

The Fear Of Fear – Tracklisting:

1. Cellar Door

2. Jaded

3. Too Close / Too Late

4. Angel Eyes

5. The Void

6. Ultraviolet

Über Spiritbox:

Spiritbox sind wohl *die* heißeste Band der Heavy Music. Ihr Debütalbum Eternal Blue erschien im September 2021 und wurde von einem weltweiten Tsunami an Kritikerlob überrollt: Perfekte Kritiken und Features überall, darunter Spin, Forbes, Billboard und Alternative Press sowie mehrere Titelseiten, darunter Kerrang!, Metal Hammer, Rock Sound, Distorted Sound, Pollstar und Revolver. Das Album brachte eine Reihe von Hitsingles hervor, darunter Holy Roller, Constance und Circle With Me, Secret Garden und zuletzt Hurt You. Eternal Blue erreichte Platz 13 der Billboard Top 200, Platz 1 der Rock- und Hard Rock-Charts, Platz 1 der Vinyl-Charts, Platz 2 der Internet-Alben-Charts, Platz 2 der Independent-Charts, Platz 3 der Digital-Alben-Charts, Platz 3 der Album-Verkaufscharts und die Top 20 der offiziellen Charts in Australien (Platz 8), Deutschland (Platz 17) und Großbritannien (Platz 19). Bis heute hat Eternal Blue 244 Millionen Streams erreicht.

Spiritbox veröffentlichte nach Eternal Blue im Jahr 2022 die 3-Song-EP Rotoscope. Der Titelsong wurde von einem offiziellen Musikvideo begleitet, das von Max Moore gedreht wurde und über 3,4 Millionen YouTube-Aufrufe verzeichnete. Die EP hat 27 Millionen Streams erreicht.

Bis heute haben Spiritbox über 400 Millionen Streams auf allen Plattformen und 76,4 Millionen YouTube-Aufrufe erreicht. Außerdem wurden sie letztes Jahr für zwei Juno Awards nominiert, und zwar für „Breakthrough Group Of The Year“ und „Metal/Hard Music Album Of The Year“.

Spiritbox online:

