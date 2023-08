Squirrel Flower: Single „Alley Light“ veröffentlicht, Album „Tomorrow’s Fire“ erscheint am 13.10.2023 via Full Time Hobby

Squirrel Flower präsentiert – der Künstlername der in Chicago lebenden Musikerin Ella Williams – ihre neue Single/Video Alley Light aus ihrem kommenden Album Tomorrow’s Fire, das am 13. Oktober bei Full Time Hobby (Polyvinyl in den USA) erscheinen wird.

Williams nennt Künstler wie Bruce Springsteen als Inspirationsquellen für Tomorrow’s Fire, Musiker, die es verstanden, sich in die Gedanken eines Fremden hineinzuschreiben, die in weniger als vier Minuten die Geschichte eines Lebens erzählen konnten. Nirgendwo wird dies deutlicher als in Alley Light, ein mitreißender Song, der aus der Perspektive eines vom Pech verfolgten Mannes erzählt wird, dessen Auto täglich den Geist aufgibt und dessen Mädchen einfach nur fliehen will.

Trotz seines Vintage-Glanzes fängt Alley Light die sehr vertrauten Gefühle des Verlusts ein, die mit dem Leben in einer Stadt des 21. Jahrhunderts einhergehen, in der man blinzelt und die Fassaden wechseln. Das begleitende Video zu Alley Light wurde von Weird Life Productions produziert und stammt aus der Feder und dem Studio von Gwen Yen Chiu.

Williams fügt über den Song hinzu:

„In diesem Song geht es um den Mann in mir, oder einen Mann, den ich liebe, oder einen Mann, der mir fremd ist. Das Video bezieht sich auf einen Neo-Noir-Film über einen Raubüberfall in Chicago, bei dem sie dieses thermische Metallgerät benutzen, um einen Safe zu knacken. Sie rennen durch die Stadt, lassen Funken sprühen und treiben ihr Unwesen. Das wollte ich alles machen.“

Seht euch das Video zu Alley Light hier an:

Während Williams früher oft ruhig und minimalistisch war, gab es in ihrer Musik immer einen kaum zu bändigenden Sturm. Tomorrow’s Fire ist dieser Sturm, der sich Bahn bricht, eine Platte, die dafür gemacht ist, laut gespielt zu werden. Die Doppel-Lead-Single When A Plant Is Dying / Full Time Job zementiert diesen Übergang von akustischer Zärtlichkeit zu vollendeter Katharsis.

Tomorrow’s Fire gleitet mühelos über emotionale Zustände, Leichtigkeit und Schwere und zementiert Willaims‚ Status als eine der besten Songwriterinnen des Indie-Rock.

Tomorrow’s Fire wurde von Williams selbst in den Drop of Sun Studios in Asheville produziert, zusammen mit dem renommierten Tontechniker Alex Farrar (Wednesday, Indigo de Souza, Snail Mail) und einer Studioband bestehend aus Matt McCaughan (Bon Iver), Seth Kauffman (Angel Olsen Band), Jake Lenderman (MJ Lenderman, Wednesday) und Dave Hartley (The War on Drugs). Der Titel bezieht sich auf einen Roman, den Williams‚ Urgroßvater Jay über einen Troubadour schrieb, benannt nach einer Zeile des mittelalterlichen französischen Dichters Rutebeuf, der selbst ein Troubadour war: „Die Hoffnungen von morgen sind mein Abendessen / Das Feuer von morgen muss heute Nacht wärmen“. Noch Jahrhunderte später spricht das Zitat zu Williams, der das Feuer als ein Werkzeug beschreibt, mit dem man dem Nihilismus entgegentreten kann. Tomorrow’s Fire ist das, was uns Trost spendet, wovon wir wissen, dass es uns am Morgen gut geht, wie wir den Weg beleuchten, auf dem wir gehen.

Ab November stehen diverse Squirrel Flower Live-Daten an, u. a. am 11.11. auf dem Pitchfork Music Festival in London, sowie eine exklusive Show in Berlin:

18.11.23: Berlin – Lark

