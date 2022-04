Enter Shikari: kündigen neue Tourdates an

Nachdem Enter Shikari – wie so viele ihrer Kollegen – pandemiebedingt ihre Tour, die ursprünglich für 2020 geplant war, immer wieder verschieben mussten, stehen nun endlich die neuen Dates fest. Die Band wird im Sommer ihre Auftritte beim Deichbrand Festival und dem Vainstream Rockfest nachholen und dann im Dezember für eine Reihe intimer Headline Shows nach Deutschland zurückkehren.

Als Support werden Enter Shikari die ebenfalls aus St. Albens, UK stammenden Trash Boat dabeihaben. Der Opener wird später bekannt gegeben.

Die Band schreibt bereits am Nachfolger ihres 2020 erschienenen Albums Nothing Is True & Everything Is Possible und wird in Kürze die ebenfalls ausgefallenen Shows in ihrer Heimat nachholen.

Hier alle deutschen Tourdates:

12.12. Potsdam, Waschhaus

13.12. Wiesbaden, Schlachthof

15.12. Karlsruhe, Substage

16.12. Saarbrücken, Garage

17.12. Dresden, Alter Schlachthof

19.12. Würzburg, Posthalle

20.12. Oberhausen, Turbinenhalle

21.12. Leipzig, Werk 2

Tickets gibt es hier: www.entershikari.com/shows

https://www.entershikari.com/

https://www.facebook.com/entershikari