Parkway Drive: Das Resurrection Fest veröffentlicht komplettes Konzert der Australier von 2019

Nachdem wir letzte Woche die Band Parkway Drive mit ihrer Dokumentation Viva The Underdogs auf den Kinoleinwänden der Welt beobachten konnten, erschien vor wenigen Stunden das Youtube-Video zum Konzert der Australier auf dem Resurrection Fest 2019 in Gallicien (Spanien).

Parkway Drive spielten im letzten Jahr zahlreiche Festival-Auftritte (u.a. Headliner beim Wacken, SummerBreeze, Hellfest etc.), kündigte die Band kürzlich für April die spektakuläre Viva The Underdogs – European Revolution Headline-Tour an. Der Support kommt von Hatebreed, Stick To Your Guns und Venom Prison:

01.04.2020: Hamburg, Sporthalle

02.04.2020: Leipzig, Arena

03.04.2020: München, Olympiahalle

07.04.2020: Wien (AT), Stadthalle

09.04.2020: Frankfurt, Festhalle

11.04.2020: Dortmund, Westfalenhalle