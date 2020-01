Die Ärzte – Im Schatten Der Ärzte

Artist: Die Ärzte

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Im Schatten Der Ärzte

Spiellänge: 41:27 Minuten

Genre: Punk Rock

Release: 13.12.2019

Label: Sony Music

Link: https://www.bademeister.com/aktuell/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang, Bass, Gitarre – Farin Urlaub

Bass, Gesang, Gitarre, Piano – Rodrigo González

Schlagzeug, Gitarre, Gesang – Bela B

Tracklist:

Du Willst Mich Küssen Dein Vampyr … Und Es Regnet Alles Rennen Nicht Laufen! Wie Ein Kind Wie Ein Kind (Reprise) Wegen Dir Die Antwort Bist Du Buddy Holly’s Brille Käfer Ich Weiß Nicht (Ob Es Liebe Ist) „Was Hat Der Junge Doch Für Nerven“

Die Ärzte gehen am Ende des Jahres auf Tour. Ein erster Vorbote wurde im Dezember mit dem Re-Release von Im Schatten Der Ärzte versprüht. Das Trio aus der Hauptstadt zählt seit Jahrzehnten zur absoluten Punk Rock Szene in Deutschland. Trotz ihres großen Schrittes in Mainstream Gefilde haben sie eine treue wie breite Fanschar, die den Jungs um Farin Urlaub viele erfolgreiche Alben beschert hat.

„Mit uns kommt sowieso keiner mit, denn wir sind Die Ärzte und wir sind zu dritt.“ Es ist 1985 und das zweite Werk steht an. So kündigte das damalige Line-Up seinen zweiten Streich an. Neben den beiden Urgesteinen zockte Sahnie am Bass. Er ist jedoch auf dem Album kaum zu hören. Er blieb daraufhin nicht mehr lange in der Truppe und trennte sich von den beiden Masterminds. Doch nicht nur diese Tatsache verbindet man mit dem Album, als Deutschland noch in zwei Teile zerlegt war. Deutschland stand zu der Zeit wortwörtlich an einem Wendepunkt. Die Wiedervereinigung rückte immer näher, das Volk war unzufrieden und der Punk Rock bekam immer mehr Zuspruch in der Jugend. Eine zweite Revolution der jüngsten Garde, die ihren Eltern der 60er nacheiferte. Der Nährboden war gesät und neben den Ärzten nutzen unter anderem auch die Toten Hosen das potenzielle Publikum. Über Sony Music bekommen alle Vinyl Liebhaber Im Schatten Der Ärzte erneut unter die Nadel gelegt. Andere Versionen sind nicht geplant, dafür gibt es den fast schon standesgemäßen Downloadcode oben drauf. Die Titel wie Du Willst Mich Küssen oder Buddy Holly’s Brille gehören noch heute oft ins Liveset. Bei der Nummer Käfer spielte Farin, was viele nicht wussten, das erste Mal eine verzerrte Gitarre. Erfolgreich war die Sause auch noch: Platz 53 der deutschen Albumcharts konnte man erklimmen und eine Gold-Auszeichung einheimsen. Weitere Titel lauten Rennen Nicht Laufen!, Die Antwort Bist Du oder der Evergreen Ich Weiß Nicht (Ob Es Liebe Ist). Bela B. hinter der Schießbude überließ seinem Kollegen das offene Feld. Ein typischer Schlagzeuger ist er jedoch schon damals nicht gewesen. Immer präsent, ließ er sich nie die Butter vom Brot nehmen. Das Duo Bela B. und Farin hätte nicht zwingend funktionieren müssen. Am Ende steht eine erfolgreiche Geschichte hinter dem Titel Die Ärzte, die Im Schatten Der Ärzte 1985 vorangetrieben hat.