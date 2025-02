Phil X & The Drills: kündigen neues Album an und veröffentlichen daraus ihre zweite Single „Moving To California“

Phil X & The Drills sind zurück und bereit, mit ihrem elektrisierenden neuen Album POW! Right In The Kisser, das am 28. März über Frontiers Music Srl erscheinen wird. Phil X & The Drills sind bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Punk, klassischem und modernem Rock, durchdrungen von Gitarrenvirtuosität, und haben sich einen unverwechselbaren Platz in der Rockwelt erspielt, den sie mit der kommenden Veröffentlichung noch weiter ausbauen werden.

Um diese Ankündigung zu feiern, veröffentlichte die Band ihre zweite Single des Albums Moving To California, die auf Don’t Wake Up Dead folgt, zusammen mit einem neuen Visualizer. Auf dem Track ist Jeremy Spencer am Schlagzeug zu hören.

Sehr euch das Video zu Moving To California hier an:

Phil X kommentiert die neue Single wie folgt: „‚Moving To California was always a dream of mine when I was a young guitar player going up in Toronto, Canada. From a distance, it always seemed like the place to be. When I moved there in ’97, a lot of the Rock glamor was gone, but I stayed and stuck to my goals. The song is a reflection of my story & other stories I had heard along the way.“

Die Band – mit dem Gitarrenhelden Phil X (Bon Jovi) an Gesang und Gitarre und Daniel Spree am Bass und Backing Vocals – zieht alle Register auf POW! Right In The Kisser alle Register, mit einer All-Star-Besetzung an Gast-Schlagzeugern, darunter Tommy Lee (Mötley Crüe), Ray Luzier (Korn) und Tico Torres (Bon Jovi), unter anderem.

Über das Album sagt Phil X: „POW! Right In The Kisser was a good ten years in the making. Battleship was tracked in 2014. I just kept writing & we’d record & then kept the whole ‚different drummer on every song‘ thing going. It became a very special collection of songs & vibes. It’s very exciting for me to share something like that with the world.“

Der Weg von Phil X & The Drills ist von unermüdlicher Leidenschaft und Beharrlichkeit geprägt. Von ihren Anfängen, als sie 2003 die Rockszene Hollywoods aufmischten, bis hin zu ihrer bahnbrechenden EP Kick Your Ass in 17 Minutes (2009), hat die Band ihre Fans mit ihrem energiegeladenen Sound und ihren atemberaubenden Auftritten immer in Atem gehalten. Als Phil X durch seine Arbeit an Demos von Vintage-Gitarren für Fretted Americana zu einer YouTube-Sensation wurde, stieg der Bekanntheitsgrad der Band rapide an und entwickelte sich schließlich zu dem Kraftpaket, das als PHIL X & THE DRILLS bekannt ist.

Im Laufe der Jahre hat die Band mit einer unglaublichen Reihe von Gast-Schlagzeugern zusammengearbeitet, darunter Josh Freese (Sting, Foo Fighters), Abe Laboriel Jr. (Paul McCartney) und Taylor Hawkins (Foo Fighters), um nur einige zu nennen. Ihre letzte Veröffentlichung, Stupid Good Lookings Vol. 1, zeigte das Talent der Band, Grenzen zu überschreiten und unvergessliche Rocksongs zu liefern.

Im Jahr 2024 erreichten Phil X & The Drills einen neuen Karrieremeilenstein, als sie als Vorgruppe von Mötley Crüe beim Summerfest in Springfield, IL, auftraten, wo ihr Auftritt 10.000 Fans und Fachleute in Staunen versetzte. Jetzt, mit POW! Right In The Kisser den nächsten großen Schritt auf ihrer musikalischen Reise.

POW! Right In The Kisser – Trackliste:

1. Don’t Wake Up Dead

2. Fake The Day Away

3. Heal

4. Find A Way

5. Moving To California

6. You Sunk My Battleship

7. Seemed Like A Good Idea

8. Broken Arrow

9. I Love You On Her Lips

10. Feel Better

11. Way Gone (Beam Me Up, Scotty)

Phil X & The Drills Besetzung:

Phil X – Leadgesang & Gitarren

Daniel Spree – Bass & Hintergrundgesang

Brent Fitz – Schlagzeug & Hintergrundgesang

