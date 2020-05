Primal Fear: veröffentlichen 1. Single des kommenden neuen Albums „Metal Commando“

Primal Fear haben jüngst die Aufnahmen zu ihrem neuen, 13. Studioalbum Metal Commando abgeschlossen, das am 24. Juli 2020 via Nuclear Blast erscheint. Der Titel spricht Bände, denn Metal Commando ist 110% Primal Fear und strotz nur so vor Power und Energie. Am Freitag veröffentlichte die Band ein Video zur ersten Single Along Came The Devil und startet gleichzeitig den Vorverkauf aller physischen Produkte.

Seht euch das Video zu Along Came The Devil hier an:

Bassist und Produzent Mat Sinner kommentiert: „Mit Along Came The Devil bekommen unseren loyalen Fans auf der ganzen Welt bestätigt, dass es bei den neuen Primal Fear Album Metal Commando keine unnötigen Experimente oder böse Überraschungen gibt und sie genau das Album von uns bekommen, auf das sie gewartet haben. Glasklare Riffs, dominante Vocals, groovende Drums und eine fette Produktion. Da wir durch die aktuellen Umstände keinen aufwendigen Videoclip drehen konnten und die Band nicht gemeinsam in einem Raum rocken konnte, haben wir versucht, mit einem etwas aufwendigeren Lyricvideo das Beste aus der Situation zu machen und hoffen, ihr habt jede Menge Spaß mit unserem neuen Song & Video. Crank it up!„

Produziert wurde Metal Commando von Mat Sinner, den Mix erledigt abermals Jacob Hansen (u.a. Volbeat) – die beiden bilden längst ein eingespieltes Dreamteam.

„Ich bin mit Superlativen sehr vorsichtig, aber da jeder einzelne von uns über sich hinausgewachsen ist und wir sowohl mit dem Sound als auch mit dem Songmaterial hochzufrieden sind, kann und muss ich von einem Bombenalbum und möglicherweise unserem bis dato stärksten Material sprechen“, freut sich Sinner. „Es ist die perfekte Mischung aus unseren Wurzeln und unserer gegenwärtigen Ausrichtung, in perfektem Einklang und ebenso perfekt von allen umgesetzt. Für mich ist Metal Commando das richtige Album zur richtigen Zeit!“