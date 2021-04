Primal Fear: veröffentlichen Videoclip sowie die Single „I Will Be Gone“ feat. Tarja Turunen

Diese Woche veröffentlichte das German Metal Commando Prilam Fear die neue 5-Track Single I Will Be Gone samt Videoclip zum Titelstück, einer wunderschönen Ballade mit Tarja Turunen als Gastsängerin.

Seht das Video hier:

„Wir hatten drei sehr bekannte Sänger und Sängerinnen auf unserer finalen Liste“, kommentiert Mat Sinner. „Dass wir Tarja für unseren Song begeistern konnten, hat uns alle unglaublich gefreut. Die Zusammenarbeit während der Entstehung des Songs und Videos war super entspannt und angenehm professionell – eine großartige Erfahrung, denn auch Tarjas und Ralfs Stimme funktionieren unglaublich gut miteinander. Jetzt können wir die Metal Commando-Saga um einen fantastischen Baustein erweitern und sind einfach stolz auf unsere neue Single.“

Seine finnische Kollegin sieht das ganz ähnlich: „Ich war richtig glücklich, als mich Primal Fear fragten, ob ich bei dieser wunderschönen Nummer nicht als Gastsängerin dabei sein möchte. Unsere Karrieren begannen fast zeitgleich – und endlich ergab sich mal die Gelegenheit für eine Zusammenarbeit. Ich liebe diesen Song, der mir persönlich sehr dabei geholfen hat, meine Verbindung zur Rockmusik in diesem Jahr aufrecht zu erhalten. Ich hoffe sehr, den Leuten da draußen bringt unsere Zusammenarbeit ein wenig Licht und Freude in diesen schwierigen Zeiten.“

Mit I Will Be Gone zeigen sich Primal Fear jetzt auch mal von ihrer sanften, bittersüßen Seite – und das wahlweise auf mehrfarbigem Vinyl, Shape-Vinyl, CD-Digipack oder digital. Die eh schon fragile, berührende Nummer erhält durch Tarjas gewohnt umwerfenden Gesang noch mal eine ganz eigene wehmütige Note, die Primal Fear verblüffend gut zu Gesicht steht. Doch auch sonst ist auf der 5-Track-Single eine Menge zu holen: Mit Vote of No Confidence gibt es sogar einen brandneuen, unveröffentlichten Song, eine strahlende Hymne von sechs Minuten, die als erste grobe Marschrichtung eines neuen Albums schon jetzt Großes erwarten lässt. Das magische Gitarren-Instrumental Rising Fear, der hymnische Stampfer Leave Me Alone und das Heavy-Metal-Monument Second To None waren bislang nur als Bonus-Tracks des limitierten Digipacks von Metal Commando zu haben und machen I Will Be Gone zu einer Veröffentlichung, die so viel mehr ist als eine weitere Single aus einem Erfolgsalbum.

Unsere Meinung zu I Will Be Gone: