Prince Midnight: Gitarren-Selbstbausatz, oder wie entsorgt man seine Ahnen

Wie entsorgt man seine Ahnen? Vor diesem gewichtigen Problem stand 1994 schon der parodistische und satirische Liedermacher Jens Hellmann, alias Vicki Vomit, in seinem Song Wohin Mit Oma’s Leiche. Okay, damals ging es um die Oma, die man gerne beerben wollte und die letztendlich in der Wurst bei Aldi im Sonderangebot landete.

Im vorliegenden Fall, über den die Kollegen von MetalSucks berichteten, geht es um Onkel Filip, doch das Problem, was man bestenfalls mit den Überresten seiner buckligen Verwandtschaft anstellt, ist quasi dasselbe. Eine ebenso grandiose wie auch makabre Idee hatte da ein amerikanischer Metalhead und Musiker, der sich Prince Midnight nennt. Vor über zwei Jahrzehnten verstarb sein Onkel Filip in Griechenland, der zu Lebzeiten verfügt hatte, dass sein Leichnam nach seinem Ableben dem örtlichen College zur Verfügung gestellt wird, wo es dann medizinisch präpariert und als Anschauungsmaterial für angehende Mediziner genutzt werden sollte. Gesagt, getan, nach einem Autounfall vor über 20 Jahren ging er in den Besitz des besagten College über.

Eines Tages hatte Onkel Filip jedoch als Anschauungsobjekt ausgedient und so ging das Skelett nun wieder in den Besitz der Familie über, die nun vor dem Problem stand, wie mit Onkel Filip, der im Paket aus Griechenland ankam, weiter zu verfahren ist. Nun könnte man ihn ordnungsgemäß beerdigen, ihn einäschern oder ihn mit Mönchskutte, Weltkriegsstahlhelm und Sense ausstatten und als cooles Deko-Objekt in die Wohnzimmerecke stellen, vielleicht noch mit einem Paar roten Leuchtdioden in den Augenhöhlen. Aber wird das alles dem geliebten Onkel gerecht, der zudem Prince Midnight vor vielen Jahren zum Heavy Metal gebracht hat? Nein, nicht wirklich, Onkel Filip sollte wieder zum Leben erweckt werden, um auch im Alter noch ordentlich abrocken zu können.

Besagter Prince Midnight fing an zu recherchieren, doch offenbar hatte noch niemand auf der Welt eine Gitarre aus seinem Onkel gebaut. Auch zwei Typen von Dean Guitars in Tampa, Florida winkten wenig begeistert ab, als sie um Unterstützung gebeten wurden. Das Projekt gestaltete sich schwieriger als zunächst gedacht, jedoch Bausätze und Bauanleitungen gibt es ja glücklicherweise reichlich und so bekam Onkel Filip einen Gitarrenhals, Tonabnehmer, Regler, Buchse … etc. montiert und darf nun für alle Zeit weiter rocken – und wer weiß, vielleicht kommt der geliebte Onkel sogar noch einmal bei einem richtigen Metal-Event zum Einsatz, denn bei Combos wie z.B. Cannibal Corpse würde sich Onkel Filip bestimmt gut machen.

Ob die ganze Geschichte tatsächlich so stimmt, oder ob es sich vielleicht doch um ein unechtes Skelett gehandelt hat, können wir natürlich nicht abschließend prüfen. Falls aber einer von euch auch noch einen Onkel, Tante, Vater …, was auch immer rumliegen hat und sich nun inspiriert fühlt, der findet hier bei MetalSucks eine genaue Bauanleitung in Fotos. Auch auf der Facebook-Seite von Prince Midnight (https://www.facebook.com/princemidnightx) gibt es weitere Infos. Selbst ein Video existiert, in dem auf der Filip-Gitarre Darkthrones Transilvanian Hunger gezockt wird.