Project Helix: veröffentlichen Single und Video zu „Sulfur Skies“

Die Metalcore-Thrasher von Project Helix haben gestern ihre neue Single Sulfur Skies veröffentlicht – passend zum Releasedate am 1. April mit einem augenzwinkernden Video. Nach der Debüt-EP Robot Sapiens (2018) stellt Sulfur Skies nun die vierte Singleveröffentlichung seither dar, zuletzt erschien 2022 die Videosingle Wake Up.

Produziert wurde der Song wie schon Wake up von Johannes Rupp (Death By Dissonance). In dessen Studio werkeln Project Helix derzeit auch an weiteren Songs, die im Laufe des Jahres veröffentlicht werden sollen.