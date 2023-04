DiNA: veröffentlichen selbst betiteltes Debütalbum und neue Single+Video „Bourgeoisie“

DiNA ist eine Rockband aus Hamburg mit der Mission, modern produzierte Gitarrenmusik mit deutschen Texten in den Fokus der Öffentlichkeit zu befördern. Die Band kommt mit einer gesunden Portion Wahnsinn um die Ecke. Bei genauem Hinhören bemerkt man aber schnell, dass sie nicht nur eine starke Haltung gegenüber vielen aktuellen Themen hat, sondern auch musikalisch sehr beeindruckend zeigt, was man aus Gitarren, Bass und Drums herausholen kann. Als Referenzen kommen teils schwer miteinander vereinbare Namen in den Sinn. Aber genau in dieser Schnittmenge sind DiNA zu Hause: Kraftklub, Selig, Provinz oder selbst Rio Reiser – und wenn die Gitarren mal ungebremst zu Werke gehen, vielleicht sogar ein wenig Rammstein oder Rage Against The Machine. Nun erschien das selbst betitelte Debütalbum über Circular Wave.

Wütend, laut, unbequem, versiert, politisch. DiNA verstehen sich aber vor allen Dingen als Bewegung. DiNA sprechen Themen aus der Mitte unseres Alltags und des Weltgeschehens an, mit denen wir tagtäglich konfrontiert werden und setzen diese in beeindruckender Weise in ihren Videos um. Zum Beispiel in Papa, in dem die Band Haltung gegenüber den Missständen in der katholischen Kirche bezieht. Oder Papier, einem Song, der nicht nur von toxischer Männlichkeit handelt, sondern zudem auf die hohen Fallzahlen von physischer wie psychischer Gewalt gegenüber Frauen aufmerksam macht. In der neuen Single Bourgeoisie, die nun samt Video erscheint, geht es um das immer noch vorherrschende Patriarchat. Es ist außerdem ein Song über eine Welt, in der immer noch der Turbokapitalismus gefeiert wird, in der Reichtum über Werte geht, aber gleichzeitig Menschen an Hunger sterben müssen.

Zusammen mit den drei vorangegangen Videos Porzellan, Papa und Papier ergibt sich eine zusammenhängende Geschichte, die als Kurzfilm bereits auf mehreren Festivals eingereicht wurde.

Das Konzept der Videos stammt von Daniel Schütter, der auch Regie geführt hat.

Weitere Infos zur Band könnt ihr hier nachlesen: