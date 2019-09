Queen und Adam Lambert: rocken Zürich

Queen und Adam Lambert sind zurück. Mit ihrer neuen Show Rhapsody knüpfen sie an den erfolgreichen Kinofilm von vergangenem Jahr an und bringen die alten Hits nach Zürich. Am Sonntag, 28. Juni 2020 tritt die Band im Hallenstadion auf.

Bohemian Rhapsody war die Box-Office-Sensation des letzten Jahres. Der Film brachte all die Erinnerungen, all die berauschende Musik zurück in die Gehörgänge alter Fans – und neuer. Queen ist die Retro-Band der Stunde. Und jetzt kommt sie in die Schweiz – mit ihrer lang erwarteten Rhapsody-Tour, die bereits in den USA für Furore gesorgt und an 25 Konzerten gegen 400.000 Fans beglückt hat.

Die neue Rhapsody-Show verspricht ein «Wunderwerk technischer Errungenschaften» zu werden – so sagt es die Band selbst. Diese Extravaganz bringen die Original-Queen-Musiker Brian May und Roger Taylor zusammen mit ihrem langjährigen Frontmann Adam Lambert auf die Bühne.

Set-Designer und Architekt Ric Lipson beschreibt die Show als «neues Kapitel in der Geschichte der Band». Die Möglichkeiten, was ein Live-Musik-Erlebnis sein kann, würden «einmal mehr» ausgeweitet. «Diese neue Show bringt den Fans die bis heute spektakulärste, innovativste und zugleich auch inter-aktive Feier des kraftvollen Queen-Sounds.»

Das Konzept basiert auf dem erfolgreichen Film, dessen Soundtrack seit der Veröffentlichung im letzten November hoch in den englischen Charts steht – er wurde zum bestverkauften Album der Band in den letzten 38 Jahren. Und er erschloss den Alt-Rockern ein ganz neues Publikum.

Dieser Erfolg gibt auch den Musikern Rückenwind. Roger Taylor etwa sagt: «Wir sind zurück und wir sind heiss!», und Brian May fügt an: «Das ist eine grandiose neue Produktion, die das Queen-Vermächt-nis an einen ganz neuen Ort bringt. Ich bin sehr stolz!»

Sänger Adam Lambert schliesslich freut sich besonders auf die Rückkehr nach Europa. «Ich kann es kaum erwarten», sagt er. «Wir hatten unglaublichen Spass auf der letzten Tour und ich bin so aufgeregt, jetzt mit der neuen Show zurückzukommen.»

Adam Lambert hat sich längst als idealer Ersatz für den 1991 verstorbenen Kult-Frontmann Freddie Mercury etabliert. 2009 trat er erstmals an der Seite von Queen im American-Idol-Finale auf. Seine dynamische Performance belebte die Band neu und machte die Fans auf der ganzen Welt glücklich. Seit 2012 ist die Band mit Lambert unterwegs. Und diese Formation wird nun die Rapsodie der Queen-Geschichte nach Zürich bringen. Am 28. Juni 2020 spielt die Band im Hallenstadion.

