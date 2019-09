Slayer: enthüllen Showopener ‚Repentless‘ von kommendem Blu-ray/Digitalfilm/LP/CD-Paket »Slayer: The Repentless Killogy«

Falls jemand Zweifel daran haben sollte, dass Slayer nach der allerletzten Show ihrer Final World Tour (Samstag, 30. November) schmerzlich vermisst werden, sollte sich diese Slayer Konzerteröffnung, bestehend aus ihrem Betreten der Bühne sowie dem Opener Repentless, zu Gemüte führen. Von ihrem am 8. November via Nuclear Blast erscheinenden Film Slayer: The Repentless Killogy, der von der LP/CD-Veröffentlichung Live At The Forum In Inglewood, CA begleitet wird, stammend, ist dies nur ein kleiner Beweis dafür, weshalb Slayer in den vergangenen mehr als 35 Jahren eine der einflussreichsten Thrash/Punk/Metal-Bands gewesen sind, wieso die Feuertaufe aufstrebender Rockbands aus dem Fungieren als Opener auf einer kompletten Slayer-Tour bestehen sollte und weshalb Slayers Liveshows ein absolutes Muss sind. Seht euch den Clip hier an:

Unter der Regie von Wayne Isham, der u.a. auch schon mit Metallica, den Foo Fighters oder Michael Jackson zusammengearbeitet hat, entstanden, besteht der zweite Teil von Slayer: The Repentless Killogy aus Slayers komplettem 90-Minuten-Set, das am 5. August 2017 im Forum Los Angeles mitgefilmt wurde. Dieses zeigt auch ihre spektakuläre Pyroshow, die Slayers aktuelle Tourproduktion zu ihrer besten macht.

Den ersten Teil des Slayer: The Repentless Killogy-Films hat sich Regisseur BJ McDonnell ausgedacht. Er war bereits für die drei brutalen Musikvideos zu Slayers letztem Studioalbum Repentless (2015) – You Against You, Repentless und Pride In Prejudice – verantwortlich. Auf Rache, Mord, Blutvergießen und Vergeltung basierend, beginnt der Repentless Killogy-Kurzfilm mit ebenjenen drei Musikvideos in chronologischer Reihenfolge und wartet mit Schauspielern auf, die bereits an der ursprünglichen Videoserie beteiligt gewesen waren. So sind darin u.a. Jason Trost (Hatchet III) als Wyatt sowie Danny Trejo (From Dusk Till Dawn) zu sehen.

Slayers The Final Campaign, der letzte Abschnitt ihrer Final World Tour, wird am 2. November beginnen und am 29./30. November mit zwei Shows im Forum Los Angeles zu Ende gehen. Alle verbleibenden Termine gibt es unten.

Slayer live:

27.09. EC Quito – Coliseo General Rumiñahui

29.09. RA Buenos Aires – Luna Park

02.10. BR São Paulo – Espaço das Américas

04.10. BR Rio de Janeiro – Rock in Rio

06.10. RCH Santiago – Santiago Gets Louder

08.10. RCH Vina Del Mar – Valparaiso Sporting Club

11.10. USA Manchester, TN – Exit 111

The Final Campaign

w/ Primus, Ministry, Philip H. Anselmo & The Illegals

02.11. USA Asheville, NC – ExploreAsheville.com Arena

03.11. USA Raleigh, NC – PNC Arena

05.11. USA Salem, VA – Civic Center

06.11. USA Hershey, PA – Giant Center

08.11. USA Springfield, MA – MassMutual Center

09.11. USA New York, NY – Madison Square Garden

11.11. USA Louisville, KY – KFC Yum! Center

12.11. USA Columbus, OH – Nationwide Arena

14.11. USA Moline, IL – TaxSlayer Center

15.11. USA Sioux Falls, SD – Denny Sanford PREMIER Center

17.11. USA Fargo, ND – Fargodome

18.11. USA Omaha, NE – CHI Health Center

20.11. USA Colorado Springs, CO – Broadmooe World Arena

22.11. USA Billings, MT – Rimrock Auto Arena

24.11. USA Spokane, WA – Arena

26.11. USA Oakland, CA – Oracle Arena

27.11. USA Las Vegas, NV – MGM Grand Garden Arena

29.11. USA Los Angeles, CA – The Forum

30.11. USA Los Angeles, CA – The Forum *Ausverkauft*

