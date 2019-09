The 69 Eyes: verkünden US-Tour mit Wednesday 13 und veröffentlichen letzten Albumtrailer

Die Helsinki Vampires, The 69 Eyes, verkünden mit stolz ihre Hell Has No Mercy 2020 U.S.Tour. Die 24-Tage-Tour beginnt am 15. Januar in der Knitting Factory in Brooklyn, führt über Chicago, West Hollywood und Richmond, bevor sie am 22. Februar bei Reverb in Reading, PA, endet. Als Support sind niemand Geringeres als Labelkollegen Wednesday 13 dabei und ebenso The Nocturnal Affair und The Crowned.

Die Tour findet statt, um das neue Album West End, das am 13. September über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde, auch auf amerikanischem Boden zu präsentieren. Heute veröffentlicht die Band ihren sechsten Album-Trailer, in dem sie die Texte von West End spricht:

Das Musikvideo zu Two Horns Up mit dem legendären bösen Geist der Metal-Szene, Dani Filth von Cradle Of Filth, findet ihr hier:

Diesen Freitag veröffentlichen Wednesday 13 ihr neues Album Necrophaze über Nuclear Blast – hier gibt es den Visualizer für den Titeltrack zu sehen:

Der Vorverkauf die die Tickets beginnt am Freitag, den 27. September, 12.00 Uhr unter http://69eyes.com/tour

Hier sind die Dates für die The 69 Eyes Hell Has No Mercy 2020 Tour mit Wednesday 13, The Nocturnal Affair & The Crowned:

1/24/2020 Knitting Factory – Brooklyn, NY

1/25/2020 Brighton Music Hall – Boston, MA

1/26/2020 Westcott Theater – Syracuse, NY

1/28/2020 The Machine Shop – Flint, MI

1/29/2020 Reggie’s Rock Club – Chicago, IL

1/30/2020 Fine Line Music Cafe – Minneapolis, MN

1/31/2020 The Royal Grove – Lincoln, NE

2/01/2020 Oriental Theater – Denver, CO

2/03/2020 El Corazon – Seattle. WA

2/04/2020 Hawthorne Theater – Portland, OR

2/06/2020 Bottom Of The Hill – San Francisco, CA

2/07/2020 The Whisky A Go Go – West Hollywood, CA

2/08/2020 Brick By Brick – San Diego, CA

2/09/2020 Club Red – Mesa, AZ

2/11/2020 GMBG – Dallas, TX

2/12/2020 Southport Music Hall – New Orleans, LA

2/14/2020 Soundbar – Orlando, FL

2/15/2020 Masquerade – Atlanta, GA

2/16/2020 The Basement East – Nashville, TN

2/17/2020 The Orange Peel – Asheville, NC

2/19/2020 Canal Club – Richmond, VA

2/20/2020 Craft House – Pittsburgh, PA

2/21/2020 The Odeon – Cleveland, OH

2/22/2020 Reverb – Reading, PA

West End gibt es als Digipak inklusive CD und Blu-ray mit einer Banddokumentation von Ville Lipiäinen (Vorschau hier: https://youtu.be/Y0gK1cpCRmQ), als Vinyl oder als Download über diesen Link zu bestellen: http://nblast.de/The69EyesWestEnd

Solltet Ihr die letzten Singles verpasst haben, schaut hier vorbei:

27 & Done: https://www.youtube.com/watch?v=OLoqIdCMZCE

Cheyenna: https://www.youtube.com/watch?v=r87nMDEs53M

Black Orchid: https://www.youtube.com/watch?v=Fh3s7mC-8Z4

Im November werden The 69 Eyes sich in den Bus schwingen und die deutsche Gothic Rock Institution Lacrimas Profundere als Support dabei haben auf ihrer West End Tour 2019. Seht den kompletten Tourplan der Band hier (Tickets zu den deutschen Shows gibt es in unserem Shop: https://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/indoor/ticket/the-69-eyes-west-end-tour-2019.html )

28.09. FIN Ähtäri – Club B 52

04.10. FIN Hämeenlinna – Aulanko Areena

05.10. FIN Mikkeli – Wilhelm Public House

10.10. FIN Kuopio – Henry’s Pub

11.10. FIN Joensuu – Ravintola Kerubi

25.10. FIN Jyväskylä – Lutakko

26.10. FIN Seinäjoki – Rytmikorjaamo

01.11. FIN Helsinki – Tavastia

The 69 Eyes – West End Tour 2019

mit Lacrimas Profundere

02.11. D Leipzig – Hellraiser

03.11. D Berlin – SO36

05.11. D Hamburg – Logo

06.11. D Cologne – Essigfabrik

07.11. D Stuttgart – Wizemann Club

08.11. D Munich – Backstage (Halle)

09.11. CZ Prague – Meet Factory

11.11. PL Wroclaw – Stary Klasztor

12.11. HU Budapest – Barba Negra

13.11. SK Bratislava – Atelier Babylon

14.11. AT Vienna – Chelsea

16.11. IT Parma – Campus Music Industry

17.11. CH Pratteln – Z7

19.11. D Trier – Mergener Hof

20.11. F Paris – Backstage by the Mill

21.11. UK London – The Garage

23.11. D Oberhausen – Kulttempel

24.11. D Frankfurt – Zoom

Im Jahr 2020 geht es für The 69 Eyes mit Vollgas weiter:

06.03. LVA Riga – Melna Piektdiena

07.03. LTU Vilnius – Vakaris

08.03. BLR Minsk – Republic

10.03. UKR Lviv – Festrepublic

11.03. UKR Kiev – Atlas

13.03. RUS St.Petersburg – Zal

14.03. RUS Moscow – RED

15.03. RUS Yekaterinburg – Tucha

17.03. RUS Samara – Zvezda

03.04. E Madrid – Sala Shôko

04.04. E Barcelona – Salamandra

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Gesang

Bazie – Gitarre, Hintergrundgesang

Timo-Timo – Gitarre

Archzie – Bass, Hintergrundgesang

Jussi 69 – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.69eyes.com

www.facebook.com/the69eyes

www.instagram.com/the69eyesoffical

www.nuclearblast.de/the69eyes

