Belphegor: neuer Live-Teaser, nächstes Album in Arbeit

Das diabolische Black/Death Metal-Kommando Belphegor wird für seine Co-Headliner-Tour mit den Labelkollegen Suffocation und den Opening Acts Necronomicon und Abiotic in die USA zurückkehren – zahlreiche Shows stehen bereits fest und weitere werden in Kürze bekannt gegeben.

Nach diesem Tourdurchlauf werden Belphegor nach Mexiko zurückkehren und dort die letzten beiden Rituals für dieses Jahr spielen, bevor sie am 9. Dezember ins Studio gehen und das neue Album aufnehmen, das gegen Juni 2020 über Nuclear Blast Records veröffentlicht werden soll.

Schaut euch hier einen Teaser vom ausverkauften Veranstaltungsort 1720 in Los Angeles am 15. Juni 2019 an. Gefilmt und geschnitten von Vance Valencuela:

Helmuth kommentiert: „Belphegor freuen sich auf die Rückkehr in die USA. Verpasst nicht diese intensiven Totenrituale.“

Bestätigte Daten für die Co-Headliner-Tour von Belphegor und Suffocation, A Relentless Onslaught US 2019, mit Abiotic und Necronomicon lauten wie folgt:

10/24/2019 Sauget, IL @ Pops

10/26/2019 Dallas, TX @ Gas Monkey Bar & Grill

10/27/2019 San Antonio, TX @ Paper Tiger

10/29/2019 Houston, TX @ White Oak Music Hall

10/30/2019 Austin, TX @ Come and Take It Live

10/31/2019 El Paso, TX @ Rockhouse Bar & Grill

11/01/2019 Mesa, AZ @ Club Red

11/02/2019 San Diego, CA @ Brick By Brick

11/03/2019 Los Angeles, CA @ 1720

11/05/2019 Oakland, CA @ Oakland Metro

11/07/2019 Portland, OR @ Bossanova Ballroom

11/08/2019 Seattle, WA @ El Corazon

11/09/2019 Jerome, ID @ Diamondz Event Center *

11/10/2019 Salt Lake City, UT @ Soundwell

11/11/2019 Denver, CO @ Oriental Theater

11/12/2019 Lincoln, NE @ The Royal Grove

11/13/2019 Kansas City, MO @ The Riot Room

11/14/2019 Minneapolis, MN @ Cabooze

11/15/2019 Joliet, IL @ The Forge

11/16/2019 Detroit, MI @ Sanctuary

11/17/2019 Grand Rapids, MI @ Elevation

11/19/2019 Pittsburgh, PA @ Crafthouse

11/20/2019 Richmond, VA @ Canal Club

11/21/2019 Clifton Park, NY @ Upstate Concert Hall

11/22/2019 Patchogue, NY @ Stereo Garden

11/23/2019 Reading, PA @ Reverb

* – No Belphegor

Belphegors vorheriges Meisterwerk Totenritual wurde 2017 veröffentlicht und kann neben zahlreichem Merch hier bestellt werden: www.nuclearblast.de/en/shop/belphegor

