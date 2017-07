“Reload Festival 2017 am 25.08 – 26.08.2017 in Sulingen (Vorbericht)!“

Eventname: Reload Festival 2017

Bands : Amon Amarth, Heaven Shall Burn, Bullet For My Valentine, Life Of Agony, Trivium, Jasta, Skindred, Betontod, Caliban, Terror, Anti-Flag, August Burns Red, Whitechapel, Knorkator, Prong, Any Given Day, Bury Tomorrow, Massendefekt, Mr. Irish Bastard, The Charm The Fury, Max Raptor, TuXedoo + Contest-Gewinner



Ort: Sulingen, Deutschland

Datum: 25.08-26.08.2017

Kosten: Kombitickets für beide Tage inklusive Camping sind für 89,00 € erhältlich

Genre: Metal, Metalcore, Hardcore, Rock

Tickets unter: http://www.eventim.de/reload-festival.html?affiliate=EVE&doc=artistPages/overview&fun=artist&action=overview&kuid=23902

Veranstalter: Reload Event GmbH

Link: http://reload-festival.de/

In Sulingen steppt Ende August wieder der Bär bzw, wenn man das Plakat direkt mit einbinden möchte, der Löwe. Als die Veranstalter die Headliner verkündet haben, musste man kurz den Atem anhalten. Mit den Schweden Amon Amarth steht einer der berühmt berüchtigtsten Death Metal Bands auf den Brettern, die nordische Lyrics in Melodic Death Metal Ketten legen bzw früher in kalten Todesblei. Direkt dahinter warten die Thüringer Heaven Shall Burn, live fast noch fetter als auf Platte und immer gut aufgelegt, die müden Knochen zum Knacken zu bringen. Ein schlechtes Konzert mit HSB werdet ihr wohl nicht erleben. Direkt dahinter warten Formationen wie Bullet For My Valentine, Trivium, Life Of Agony und Jasta, um das beschauliche Sulingen in Niedersachsen zum Beben zu bringen. Weiter Highlights bilden ganz sicher Knorkator, Betontod, Skindred oder auch Caliban.

Alle Acts findet ihr weiter oben in den zusammengefassten Informationen. Kombitickets für beide Tage inklusive Camping gibt es für 89,00 € und können noch erworben werden. Wer also nach den drei mächtigen Festivals, dem Wacken, Party.San und Summer Breeze, immer noch nicht genug hat, darf auf dem Reload nochmal kräftig das Haupthaar schütteln. Grund genug haben alle Freunde der harten Klänge von Metalcore, Hardcore über Death Metal. Freunde mit viel Spaß im Arsch oder weicheren Genres kommen ebenfalls auf ihre Kosten.

Kommentare

