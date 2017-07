Nuisance Of Majority servieren Euch eine High-Energy-Mixtur aus Hardcore, Stoner, Punk und diversen anderen Arschkicker-Stilen, die auf originelle Art und Weise zurechtgerührt werden.

Mit Savage Ritual ist ein Longplayer entstanden, der mutiger kaum sein könnte. Im Schatten des typischen Wüstenrock-Sounds experimentieren NoM dabei mit Hardcore, Doom, Metal und Punkrock.

Ganz im Sinne des DIY macht die Band dabei eh was sie will, und das ist auch gut so!

Als würden sich Agnostic Front, Smoke Blow und Entombed mit je fünf Kästen Astra zum Kulturaustausch treffen (Metal Hammer)

Hier gibt´s ein das coole Video zu 16 Valve Year:



Livehaftig gibt´s die Kerle ebenfalls zu erleben:

22.09.2017 (DEU) Kiel, Schaubude (Vinyl-Release-Show)

07.10.2017 (DEU) Itzehoe, Jugendtreff

13.10.2017 (DEU) Hamburg, Monkeys

14.10.2017 (DEU) Pößneck, Alternatives Zentrum

15.10.2017 (CZE) Prag, Cafe na pul Cesty

16.10.2017 (CZE) Brno, M13

17.10.2017 (AUS) Vienna, Venster 99

18.10.2017 (AUS) Graz, SUB

19.10.2017 (SVN) Ljubljana, Ortobar

21.10.2017 (DEU) Karlsruhe, P8

22.12.2017 (DEU) Hademarschen, Struwes

Kommentare

Kommentare