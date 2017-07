Am 15. September erscheint Ensiferums siebtes Album Two Paths weltweit bei Metal Blade Records. Anssi Kippo produzierte die Scheibe anhand analoger Aufnahmen auf Band. Die erste Single For Those About to Fight for Metal bekommt ihr hier auf die Ohren: metalblade.com/ensiferum. Dort könnt ihr das Album auch in den folgenden Formaten vorbestellen:

–ltd. Deluxe Holzbox (2.500 Einheiten weltweit)

–Limitiertes Digibook mit CD+DVD

–CD

–180g schwarzes Vinyl

–turquoise blue-green Vinyl (EU-exklusiv – 500 Einheiten)

–clear sky blue-marbled Vinyl (EU-exklusiv – 300 Einheiten)

–blue/orange/yellow-splatter Vinyl (Nuclear Blast exklusiv – 200 Einheiten)

–golden yellow Vinyl (Napalm exklusiv – 200 Einheiten)

–olive green-marbled Vinyl (Levykauppa Finnland exklusiv – 100 Einheiten)

–clear frost blue-marbled Vinyl (Yamiin China exklusiv -100 Einheiten)

–blue-gray-marbled Vinyl (US-exklusiv- 250 Einheiten)

–forest green-marbled Vinyl (US-exklusiv- 250 Einheiten)

–Picturedisc LP (500 Einheiten weltweit)

* exklusive Bundles mit Shirt und digitale Optionen ebenfalls erhältlich!

Zum Schnitt des Vinyl-Masters gibt es unter diesem Link ein Video von T. Ruotsalainen und A. Kippo zu sehen:



Spricht man von den wahren Größen des Folk Metal, kommt man nicht an Ensiferum vorbei, die mit Two Paths erneut bestätigen, dass sie den Genre-Thron zu Recht besetzen. Two Paths setzt den bisher sechs Alben der Finnen noch einen drauf und ist zugleich ihr bisher organischstes, weitläufigstes Werk geworden, womit sie sich einmal mehr über die graue Masse hinwegsetzen. Zudem wird die Scheibe ihrem Titel im wahrsten Sinn des Wortes gerecht, da sie zwei verschiedene Versionen zweier hervorstechender Songs enthält, Don’t You Say und God Is Dead.

Obwohl es bei Ensiferum immer klaren Gesang und Chöre gab, waren extreme Vocals der Hauptbestandteil unserer Musik, und diese zwei Stücke funktionierten in beiden Stilen so gut, dass wir sie auch aufgenommen haben. (Bassist/Sänger Sami Hinkka)

In Hinblick auf den Einsatz von Mikko P. Mustonen als Arrangeur für die Orchesterparts und einmal mehr Lassi Logrens Nyckelharpa bzw. Geige in ein paar Stücken ist Hinkka sehr zufrieden, denn dadurch ist das Album zugleich „bombastischer und erdig folkig.„, was der Vision der Band entspricht. Dies trifft auch auf den Beitrag von Gyula Havancsak für das Artwork von Two Paths sowie den Vorgänger One Man Arm‚ zu. „Ihn wieder heranzuziehen war wunderbar. Er will immer erst unsere Ideen hören und rundet sie dann auf zauberhafte Weise ab, sodass uns das Ergebnis staunen lässt und unsere Erwartungen übertrifft.“

Two Paths

1. Ajattomasta Unesta

2. For Those About to Fight for Metal

3. Way of the Warrior

4. Two Paths

5. King of Storms

6. Feast with Valkyries

7. Don’t You Say

8. I Will Never Kneel

9. God Is Dead

10. Hail to the Victor

11. Unettomaan Aikaan

12. God Is Dead (Alternative Version)

13. Don’t You Say (Alternative Version)

Kommentare

Kommentare