Der schweizer Death Metal Act Nummer eins bringt ein brandneues Lyrik Video für den Song ‚FOR THE BLIND TO SEE‘, veröffentlicht das Release Datum und die Album Trackliste. FDA Records startet zeitgleich den Vorverkauf zum kommenden Meisterstück GLOBAL RESISTANCE RISING.

„Global Resistance Rising“ ab sofort im Vorverkauf verfügbar in folgenden Formaten:

– CD (Jewelcase Version)

– CD Digipak (limitiert auf 500 Stück weltweit)

– Album Download Vorverkauf über die FDA Records Bandcamp Seite

– LP (GRÜNES vinyl) limitiert auf 150 Stück weltweit inkl. Download Code

– LP (SCHWARZES vinyl) limitiert auf 350 Stück weltweit inkl. Download Code

Ebenfalls erhältlich sind Album T-Shirts und Spezial Vorverkaufs- Bundles !

Besuche den FDA Records Online Shop und sichere Dir dein Stück von REQUIEM: www.fda-records.com

Album Download Vorverkauf: https://fda-records.bandcamp.com/album/global-resistance-rising

Eine 7 jährige andauernde Veröffentlichungsunterbrechung nutzten REQUIEM für sich selbst, um euch nun das bisher beste und brutalste Material vor den Latz zu knallen. 10 neue Songs wurden im IGUANA Studio unter der Leitung von Christoph Brandes aufgenommen. REQUIEM sind zurück in Bestform und stärker als jemals zuvor, voller Energie und einem Moster von Album im Gepäck.

Das Cover Artwork stammt von niemand geringerem als Dan Seagrave (www.danseagrave.com Morbid Angel,Dismember,Suffocation,Entombed etc.)

Tracklist:

1. For the blind to see

2. Lockdown

3. DeEvolution

4. Vultures

5. No quarter given

6. Downward spiral

7. Salvation in vain

8. Greed kills

9. Resistance is rising

10. Fire in the hole

„Global Resistance“ wird am 23.03.2018 als CD, ltd. Digipak und Download und am 18.05.2018 als LP via FDA Records/ Soulfood Music veröffentlicht.

Requiem-Lineup:

Michi Kuster Vocals

Phil Klauser Guitars

Matthias Schiemann Guitars

Ralf Winzer Garcia Bass

Reto Crola Drums

Requiem online:

https://www.facebook.com/RequiemSwitzerlandOfficial

http://www.requiem-net.com/

Kommentare

Kommentare