REVEL IN FLESH: Compilation Album ‚Relics Of The Deathkult‘ – Livedates 2018

War Anthem Records präsentiert „Relics Of The Deathkult“ – ein Compilation-Album der schwäbischen Death Metaller REVEL IN FLESH!

„Relics Of The Deathkult“ erscheint am 16. März 2018 und wird 11 rare Songs enthalten, welche im Zeitraum von 2012 bis 2017 aufgenommen und in dieser verwendeten Form bisher nur als Split-7“-EP-Beiträge oder Vinyl-Bonustracks veröffentlicht wurden. Die CD kommt inklusive Pappschuber-Slipcase und einem umfangreichen Booklet mit jeder Menge Infos, Linernotes und Fotos. Das Artwork der Compilation wurde von REVEL IN FLESH-Stammkünstler Juanjo Castellano angefertigt.

Tracklist:

Bonecrusher Corpus Vermis Chant Of Misery Deathkult Phlebotomy – Blood Dripping Healing Nightrealm Ghouls – The Dead Will Walk The Earth The Ending In Fire Casket Ride Pay To Die (Master – Cover) Mutilation (Death – Cover) Deny The Light (Headhunter D.C. – Cover)

Live Dates 2018 – Rotten Deathkult Ceremonies:

February – Hamburg – Bambie Galore

February – Rheine – Hypothalamus

February – Genk (Belgium) – Flashback

March – Jena – Kulturbahnhof

March – Pilsen (Czech Republic) / Deadly Storm Festival

March – Heidelberg Deathfest

April – Hannover – Subkultur

May – Ulm – Cat Cafe

July – Symbolic Festival (Czech Republic) – Tři Dvory

July – Boarstream Open Air – Mulfingen

July – Masters Of The Unicorn Festival – Ernsthausen (Hessen)

& 6. October – Way Of Darkness Festival – Lichtenfels

October – Balingen – Sonnenkeller

October – Augsburg – Ballonfabrik

https://www.facebook.com/Revel-in-Flesh-304228902958414

https://www.revelinflesh.com

http://www.war-anthem.de

[https://www..facebook.com/WarAnthemRecords] https://www..facebook.com/WarAnthemRecords

https://www.cudgel.de

