Saxon: Zweite SINGLE und VIDEO ‚THEY PLAYED ROCK AND ROLL‘ jetzt online!

Saxon veröffentlichen die zweite Single und ihr Video ‘They Played Rock And Roll’ vom neuen Album ‘Thunderbolt’, das am 02.Februar 2018 veröffentlicht wird!

„Das Lied erzählt die Geschichte der allerersten Tour, die Saxon zusammen mit Motörhead im Jahr 1979 gemacht haben. „Ich wollte das Gefühl festhalten, wie es 79/80 für uns und Motörhead war als die musikalische Revolution der 80iger begann“, sagt Biff Byford.

Thunderbolt Track List:

Olympus Rising

Thunderbolt

The Secret of Flight

Nosferatu (The Vampires Waltz)

They Played Rock and Roll

Predator

Sons of Odin

Sniper

A Wizard’s Tale

Speed Merchants

Roadie’sSong

Nosferatu(RawVersion)

Pre-order link: http://hyperurl.co/6j93n2

Thunderbolt 2018 European Tour – Part 1:

Mittwoch, Februar 28 – Germany, Saarbruecken Garage

Donnerstag, März 1 – Germany, Hannover Capitol

Freitag,März 2 – Germany, Frankfurt Batschkapp

Samstag, März 3 – Germany, Dresden Schlachthof

www.saxon747.com

