Schriftsteller und Musiker Markus Keimel im Dialog mit Time For Metal Chefredakteur René Wolters zur aktuellen Corona-Krise

Heute haben der österreichische Musiker und Schriftsteller Markus Keimel und ich in einem offenen Dialog per E-Mail die jeweilige Situation durch die Corona-Krise dargestellt. Markus (https://markuskeimel.jimdofree.com/) hat uns bei Time For Metal bereits mit Kolumnen unterstützt und arbeitet aktuell an einem neuen Roman. Sein drittes Buch Sonne, Blut Und Wellengang (Review) ist im Mai letzten Jahres erschienen. Auch dazu haben wir ein Interview geführt, das ihr hier nachlesen könnt.

Time For Metal / Rene W.:

Hallo Markus,

schön, dass du Zeit für einen kleinen Dialog zur aktuellen Situation als Schriftsteller, Redakteur und Musiker hast.

Bei euch in Österreich sieht es nicht wirklich anders aus, als bei uns in Deutschland. Im Prinzip unterscheiden sich nur minimale Merkmale in der Regelung zur Eindämmung der Pandemie der beiden Regierungen. Wie schwer haben dich die Ausgangs- und Kontaktbegrenzungen privat getroffen?

Markus Keimel:

Hi René. Das mache ich wirklich sehr gerne. Es fühlt sich ungelogen angenehm und erleichternd an, sich darüber auszutauschen. Soweit ich mitbekommen habe, hast du da vollends recht. Mein Eindruck ist bloß, dass es bei uns in Österreich eben etwas früher so weit war, was die Ausgangsbeschränkungen und weiteren Maßnahmen betrifft. Was vermutlich auch an der zeitlich etwas verzögerten Ausbreitung liegt. Kein Land, keine Bevölkerung und keine Regierung war sich so recht bewusst, wie schnell und vor allem wie drastisch man reagieren soll. Was auch daran liegen könnte, dass Politiker nur selten auch Experten in ihren jeweiligen Ressorts sind. Hier in Österreich haben wir das, so glaube ich, glücklicherweise gut in den Griff bekommen. Die Maßnahmen werden nach und nach gelockert.

Ausgangsbeschränkungen haben mich persönlich nicht sehr hart getroffen, da ich aktuell in der glücklichen Lage bin, an einem Ort zu leben, wo ich mich sehr rasch in Waldregionen wiederfinde und da völlig ohne Kontakt zu anderen Menschen umher marschieren kann, Natur genießen kann, mich frei bewegen kann. Es kommt auch hinzu, dass ich als Künstler oder als Mensch grundsätzlich eher reserviert funktioniere, was unnötige Menschenansammlungen betrifft. Das ist also nicht übermäßig schlimm, wenn auch trotzdem extrem einschränkend. Es nagt am Ende an einem, keine Frage. Sehr belastend für mich ist die Situation hinsichtlich sozialer Kontakte. Ein Elternteil von mir zum Beispiel gehört zur absoluten Hochrisikogruppe und das macht mir selbstverständlich große Sorgen. Einerseits die Isolation dieser Person und weiters die Ungewissheit, wann das auch wieder in eine Normalität zurückkehren kann. Einen geliebten Menschen nicht mehr treffen und umarmen zu dürfen, obwohl er im Grunde wohlauf ist, kränkt. Zwischendrin fühlt sich das schon wie ein schlechter Film an. Wie sieht das bei dir aus? Inwieweit gibt es persönliche und familiäre Parallelen und wie gehst du psychisch damit um? Du bist Chefredakteur eines namhaften Musikmagazins. Lebst also von Bewegung und Öffentlichkeit. Fällt es dir schwer, Sozialkontakte derart auf null zu schrauben? Hat die deutsche Politik deiner Meinung nach die richtigen Maßnahmen getroffen? Wie vergleichst du das mit der österreichischen Vorgangsweise?

Time For Metal / Rene W.:

Ganz überrascht hat mich die Entwicklung leider nicht, ich habe mich bereits Ende Januar mit dem Thema Corona beschäftigt. Das liegt unter anderem daran, dass mich persönlich das Endzeitszenario sehr interessiert – egal ob als Film oder in Literatur. Da kamen die Nachrichten aus China wie ein gefundenes fressen. Mit dem Übergriff auf Europa und der Entwicklung in Italien war dann die Träumerei vorbei und das Verhängnis nahm seinen Lauf. Die familiären Parallelen sind wirklich sehr ähnlich. Jeder dürfte in der Familie und im Freundeskreis Risikopatienten haben, um die man besonders besorgt ist. Ein besonderer psychischer Druck liegt da bedingt hinter. Sich Gedanken über die Gesundheit seines kleinen Kindes und seiner Frau zu machen, ist da völlig normal. Wir haben schon ein paar Tage vor Schließung des Kindergartens reagiert und wie bei allen Eltern, vor allem in systemrelevanten Bereichen, ist der Druck der optimalen Betreuung besonders groß. Sozialkontakte physisch herunterzuschrauben ist gar nicht einmal so schwer. Die moderne Technik hilft ungemein. Man kann telefonieren und wir halten im Magazin mehr Videokonferenzen als gewohnt. Wir haben uns früh in die Richtung entwickelt, da wir auch sonst diverse Kilometer auseinander wohnen. Private Kontakte zu minimieren fällt da schwerer, aber was sind schon ein paar Wochen, da müssen wir alle umsichtig durch. Die deutsche Politik hat nicht so viel falsch gemacht, man hätte vielleicht früher mit Italien und euch herunterschrauben können. Auf der anderen Seite hatte da die Regierung bereits alles im Blick und was hinter den Kulissen genau passiert, kann man schlecht bewerten, ohne Kenntnisse in alle logistischen Gesichtspunkte zu haben. Der Vergleich zur Herangehensweise ist sehr ähnlich zu Österreich. Unsere Kanzlerin hat im Gegensatz zu eurem Oberhaupt auf Besonnenheit gesetzt. In Österreich war die harte, bestimmende Hand gefragt – das dürfte nur die mentalen Unterschiede darstellen, der Rest wurde quasi eins zu eins umgesetzt.