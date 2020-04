Birdeatsbaby: Spielen diesen Mittwoch Lockdown Livestream-Konzert

Macht euch bereit für eine epische Live-Session direkt aus dem Birdeatsbaby Nest. Da die englische Dark Progressive Rock Band Birdeatsbaby ihre laufende The World Conspires Tour zum gleichnamigen neuen Album absagen musste, kommen sie jetzt direkt via Livestream in euer Wohnzimmer. Schaltet diesen Mittwoch von 22:00-00:30 Uhr ein und lasst euch von Birdeatsbabys atemberaubenden Spagat zwischen Dark Cabaret und düsterem Progressive Metal begeistern. Einen ersten Vorgeschmack darauf wie Birdeatsbaby live klingen, zeigen die beiden Clips zu „Esmeralda“ und „Hurricane“ von der The Roland Recordings Live-Session. Weitere Infos zum Lockdown Livestream Konzert gibt es unter: www.facebook.com/events/244047603414854

Das vom legendären John Fryer (Depeche Mode, Nine Inch Nails, HIM) im Black Needle Noise Emporium Studio in Los Angeles produzierte und von Bob Macchiochi (Shades, Baby Grande, Space Jesus) gemasterte neue Meisterwerk The World Conspires, das letzten Oktober über Dr. Music Records erschien, ist der Beginn einer neuen Phase in der musikalischen Entwicklung von Birdeatsbaby bei der erstmals auch die Sphären des modernen Prog Metals touchiert werden. Die Engländer betreten diese neuen Wege der kreativen Inspiration. Während ihres Studiums trafen sich die flammenhaarige Birdeatsbaby Sängerin Mishkin Fitzgerald und Gitarrist Garry Mitchell und beschlossen von nun an gemeinsam eine blühende musikalische Partnerschaft mit einer gemeinsamen Liebe zur dunklen, progressiven Musik zu beginnen. Nach einigen Besetzungswechseln hat sich die Band nun mit Anna Mylee am Schlagzeug und Hana Maria an Geige, Cello und Harfe vervollständigt. Angefangen in der Punk Cabaret Szene entwickelte sich der Sound in einen atmosphärischen, melancholischen Prog Rock mit Steampunk Fragmenten, der mit klassischen Orchesterelementen, gewagten Gitarren und komplizierten Arrangements begeistert. Die vier Musiker können sich jederzeit auf die Unterstützung ihrer kultähnlichen weltweiten Fangemeinde, treffend The Flock genannt, verlassen. Mit ihrem neuen Studioalbum The World Conspires samt der drei veröffentlichten Singles „Painkiller“, „Lady Grey“ und „Box Of Razorblades“ sind Birdeatsbaby nun mit einem Soundtrack für die gefühlvolle, eindringliche, aufrührerische Huldigung des Lebens in all seinen Facetten zurückgekehrt und locken neue Jünger in den Bannkreis ihres Fankultes.

