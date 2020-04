David Reece: Neues Video „Another Life Another Time“

Der Song zählt sicherlich zu den Beliebtesten des neuen Albums Cacophony Of Souls!

Another Life Another Time ist nicht nur eine wunderschöne Power-Ballade, es ist auch sehr persönliches Lyric- Video geworden mit vielen Einblicken von frühester Kindheit an.

David Reece: „I hope, you see a little bit of yourself in this video“.

Official Video:

Geschrieben wurde der Song von Andy Susemihl, es ist das zweite Video vom aktuellen Album.

David Reece ist ein dankbarer und positiver Mensch, wie man dem letzten Kurzvideo zum neuen Song auf dem Community Channel von El Puerto Records entnehmen kann. Dies ist auch eine der Botschaften in Another Life Another Time!

https://www.youtube.com/elpuertorecords/community

Die CD gibt es hier: https://tinyurl.com/EPR-Reece

oder digital: https://backl.ink/109403323

Tracklist:

Chasing The Shadows Blood On Our Hands Judgement Day Collective Anaesthesia Cacophony Of Souls Another Life Another Time Metal Voice Over And Over Back In The Days A Perfect World Bleed No Disguise



Reece ist:

David Reece (Vocals)

Andy Susemihl (Guitars)

Malte Frederik Burkert (Bass)

Andrea Gianangeli (Drums)

Mehr Info:

https://www.facebook.com/David-Reece-Official-712460068855429/

https://www.davidreeceofficial.info