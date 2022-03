Scorpions: die Rock Believer Tour wir in Deutschland auf 2023 verschoben

Schweren Herzens müssen die Scorpions bekanntgeben, dass aufgrund der weiterhin bestehenden Pandemie und der damit verbundenen Planungsunsicherheit leider alle Deutschland-Termine der Rock Believer-Tour auf Mai/Juni 2023 verschoben werden.

Als Tournee-Veranstalter teilen wir die Enttäuschung und den Frust mit allen Fans in Deutschland, aber wir sehen leider keine Möglichkeit, diese Entscheidung zu umgehen.

Das Konzert in Frankfurt wird nach Mannheim in die SAP-Arena verlegt, nachdem in dem neuen Tourneezeitraum keine passenden Termine in Frankfurt zur Verfügung standen. Bereits im Vorverkauf gekaufte Eintrittskarten behalten für die neuen Termine weiterhin ihre Gültigkeit. Karteninhaber*innen für das Konzert in Frankfurt werden gesondert informiert.

Das neue Album Rock Believer wurde am 25.02.2022 veröffentlicht und belegt mit einem herausragenden Chart-Erfolg den Legenden-Status und die zwingende Relevanz von Deutschlands größter Rock-Band aller Zeiten.

14.05.2023 Dortmund – Westfalenhalle

16.05.2023 Mannheim – SAP Arena

19.05.2023 Hannover – ZAG-Arena

21.05.2023 Stuttgart – Schleyer-Halle

23.05.2023 Berlin – Mercedes-Benz Arena

05.06.2023 München – Olympiahalle