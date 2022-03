Wardruna: veröffentlichen Video und Liveversion von „Skugge“

Heute veröffentlichen Wardruna das offizielle Musikvideo zu ihrem Song Skugge (Schatten). Der Song ist eine unheimliche Klangreise, die einen Dialog zwischen Mensch und Schatten erzählt oder wie Bandleader Einar Selvik es ausdrückt: „Es ist ein Song über Schatten, Echos und das Gleichgewicht zwischen der Suche nach Antworten und der Weisheit im Inneren und im Äußeren.“

Das Video wurde im Januar 2022 in Norwegen von Ragnarok Film gedreht und produziert.

Um die Wartezeit auf ihre kommende Veröffentlichung Kvitravn – First Flight Of The White Raven am 22. April 2022 zu verkürzen, wird die Live-Version des Songs heute auf allen digitalen Plattformen über Sony Music/Columbia veröffentlicht.

Am 22. April, ein Jahr nach der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums Kvitravn und als Auftakt zu den bevorstehenden Live-Terminen, präsentieren Wardruna Kvitravn – First Flight Of The White Raven. Eine hochwertige Veröffentlichung, die das Original-Studioalbum von 2021 sowie eine „Live-im-Studio”-Aufnahme ihres hoch gelobten, grenzüberschreitenden virtuellen Live-Erlebnisses enthält, das am 26. März 2021 aufgezeichnet wurde. Diese neue Veröffentlichung enthält eine spezielle Setlist, die aus neuen Songs von Kvitravn und Fan-Favoriten aus dem gesamten Wardruna Katalog besteht. Als besonderen Leckerbissen wird es eine limitierte Box mit folgendem Inhalt geben:

– 2CD (Kvitravn und „Live-im-Studio“-Aufnahme der Show)

– 2LP („Live-im-Studio“-Aufnahme der Show)

– DVD exklusiv (ganze Show inkl. Dokumentation)

– Autogrammkarte signiert von Einar Selvik

– Fahne mit dem Albumcover

– Echtheitszertifkat

Weitere Formate:

Die 2CD und digitale Version enthält Kvitravn plus eine CD mit dem kompletten Kvitravn – First Flight Of The White Raven Audio-Live-Erlebnis, neu gemastert für diese Veröffentlichung.

Die Kvitravn – First Flight Of The White Raven 2LP ist ebenfalls in mehreren limitierten Editionen erhältlich und enthält das Audio-Live-Erlebnis, neu gemastert für diese Veröffentlichung.

Bandleader Einar Selvik: „First Flight Of The White Raven ist eine audiovisuelle Live-im-Studio-Aufnahme, die online übertragen wurde und die Release-Show des Albums Kvitravn war. Sie wurde in einer Zeit aufgenommen, in der es nicht erlaubt war, vor Publikum aufzutreten, weshalb es für mich sehr wichtig war, dass die Aufnahme selbst die Energie einer Live-Performance einfängt. Was man hört, ist das, was wir in diesem Moment in diesem Raum gespielt haben. In der Nachbearbeitung wurden keine Neuaufnahmen gemacht oder Autotune eingesetzt.

Wie bei einem normalen Konzert wurde die Setlist sorgfältig zusammengestellt, mit einer Auswahl von Songs aus all unseren Alben, einschließlich einer Handvoll Songs vom neuen Album, die wir zum ersten Mal gespielt haben. Am Tag der Aufnahme standen wir alle zum ersten Mal seit über einem Jahr wieder in einem Raum zusammen. Jeder kam konzentriert und gut vorbereitet, und die Energie fühlte sich an, als wäre keine Zeit vergangen. Ich hoffe, ihr werdet mir zustimmen!“