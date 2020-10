Sepultura: heißen Steve Caballero, Bob Burnquist, Pedro Barros und Christian Hosoi bei ihrem SepulQuarta SKATE Special am 07.10. willkommen

In der dieswöchigen Ausgabe des Sepulquarta heißen Sepultura die Skate-Legenden Steve Caballero, Bob Burnquist, Pedro Barros und Christian Hosoi willkommen für ein Q&A mit Andreas Kisser und Derrick Green. Zudem wird als besonderer Gast noch Oliver Percovich [Skateistan] mit am Start sein. Skateistan ist eine internationale Non-Profit-Organisation, die Skateboarding und Bildungarbeit nutzt, um Kinder in Afghanistan, Kambodscha und Südafrika zu unterstützen und zu stärken.

Derrick Green kommentiert: “Wir freuen uns riesig, diese Skateboardlegenden in unserem nächsten Sepulquarta am Start zu haben! Cristian Hosoi, Steve Caballero, und Pedro Barros. Wir freuen uns darauf von ihren Erlebnissen und ihrem Lebensweg zu hören, der Skateboarding und Musik umfasst. Das solltet ihr nicht verpassen!”

Schaltet am Mittwoch ein zu Sepulquarta, das wie immer um 21h CEST beginnt: https://www.sepultura.com.br/sepulquarta

