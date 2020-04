Sepultura: kündigen regelmäßige SepulQuarta-Sessions an

Das Coronavirus hält die Welt nach wie vor fest im Griff und Konzerte und Festivals dürfen nicht stattfinden, was seit Wochen dazu führt, das Bands und Künstler sich völlig neu erfinden, um sich mitzuteilen. Einige spielen sogenannte Geisterkonzerte und streamen diese im Netz, andere stellen sich in Q&A-Sessions, wiederum andere spielen ihre Konzerte in Autokinos.

Nun haben auch die Brasilianer Sepultura das Netz als neues Sprachrohr in der Corona-Krise für sich entdeckt, und kündigten regelmäßige SepulQuarta-Sessions an. In diesem Rahmen will die Band nun jeden Mittwoch auf Sepulturas Homepage Einblicke in das Bandleben geben. Frage und Antwort Runden, Eindrücke aus der langjährigen Band-History, Livepräsentationen neuer Songs … etc. sollen Corona-Frust bei den Fans vorsorgen. Die erste Runde war schon am 22. April, siehe Videos unten.

„SepulQuarta ist aus der Notwendigkeit heraus geboren, uns selbst in einer neuen und anderen Art und Weise als bisher auszudrücken, da wir es alle mit einer neuen Situation zu tun haben. Diese Idee wurde dabei vom Konzept unseres letzten Albums Quadra beeinflusst, welches sich mit Geometrie, Numerologie und Nummern beschäftigt. Das Event findet am Mittwoch, dem vierten Tag der Woche statt“, so Gitarrist Andreas Kisser.

Hier geht es zur Website.

SepulQuarta – Intro with Andreas Kisser 22.04.2020:

https://www.youtube.com/watch?v=9csPDg_Q1B8

SepulQuarta – Live Q&A with Andreas Kisser 22.04.2020:

https://www.youtube.com/watch?v=R6w2MR3C45A

SepulQuarta – Storyteller with Paulo Xisto about Beneath The Remains 22.04.2020:

https://www.youtube.com/watch?v=5Oc_YxcQH-w

SepulQuarta – Isolation (live playthrough) 22.04.2020:

https://www.youtube.com/watch?v=VEkMRVlUEtM