Kaira: feiern Tag des Sieges mit euch

Das Coronavirus hat die Welt auch nach Wochen noch im Griff und die Menschen sollen zu Hause bleiben, um das Virus einzudämmen. Das öffentliche Leben steht still: keine Schule, kein Kino, kein Leben außerhalb der eigenen vier Wände und…vor allem keine Konzerte und Festivals. Ein Ende ist derzeit immer noch nicht in Sicht. Zwar sollen nach und nach einige Einschränkungen gelockert werden – so dürfen kleine Geschäfte schon wieder öffnen, aber das öffentliche Leben bleibt zunächst stark eingeschränkt und Großveranstaltungen wurden bis zum 31. August untersagt. Das endgültige Ende für die Festivalsaison 2020. Auch wenn es eine harte Entscheidung ist, die eventuell viele Veranstalter die Existenz kostet, und den Fans viele langweilige Stunden zu Hause beschert, so ist es doch die einzig richtige, denn die Sicherheit und Gesundheit aller muss vorgehen.

Etliche Bands wirken der Langeweile in der konzertfreien Zeit jedoch schon eine ganze Weile entgegen, indem sie Geisterkonzerte/Onlinekonzerte im Netz streamen und so die Konzerte direkt in die Wohnzimmer der Fans verlagern. So kann der geneigte Rock- und Metalhead sich an die Empfehlungen der Regierung halten, braucht trotzdem nicht auf die tägliche Dosis Konzertfeeling zu verzichten und kann mit Flaschenbier und Chips von der Couch aus den rockigen Klängen lauschen. Das ist natürlich keine Entschädigung für die wegfallende Freiluftsaison, aber mehr ist in nächster Zeit wohl einfach nicht drin. In diesen sauren Apfel muss einfach jeder von uns beißen, ob er nun schmeckt, oder faul ist.

Natürlich geht auch in den nächsten Wochen einiges in Sachen Geisterkonzerten, so wird euch z.B. die Atmospheric Sympho Groove Pagan Metal-Horde Kaira von jeglichem Quarantäne-Frust befreien. Die weißrussische Band um Frontfrau Каира „Kaira“ Дроздова spielt am 9. Mai ein Onlinekonzert um den Transliteration Den‘ Pobedy (Tag des Sieges) zu feiern und ihr könnt live (naja, zumindest Corona-konform) dabei sein.

Hier das Statement der Band:

Всем привет, друзья!

Надеемся, вы все здоровы и вам не так уж и скучно на карантине.

У нас есть новости для вас и возможность увидиться вновь в online 9 мая и отметить День Победы вместе!

Мы думаем, что мы даже споём вместе с вами.

Большая к вам просьба, писать свои вопросы в комментах к этому посту или в сообщение группы.

В прошлый раз было более 400 комментариев и мы на все не смогли вам ответить.

Очень ждём встречи с вами!

Будьте здоровы!

Увидимся!

С уважением, группа KAIRA