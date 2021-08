Snow White Blood: präsentieren neue Single und neues Video

Die Symphonic Metal Band Snow White Blood um Frontfrau Uli Perhonen blieb auch während der coronabedingten Zwangspause nicht untätig und veröffentlicht mit Longing For The Sea eine weitere Single aus ihrem hochgelobten Album Hope Springs Eternal – nebst einem Livevideo, das zeigt, was wir alle weiterhin schmerzlich vermissen!

Nach insgesamt über 500.000 Plays allein auf Spotify und der weiterhin verordneten Corona-Live-Zwangspause haben sich Snow White Blood nun etwas Besonderes für ihre immer mehr werdenden Fans ausgedacht: Pünktlich zum Release ihrer neuen Single Longing For The Sea veröffentlichte die Band ein eigens produziertes Livevideo – bereits in den ersten paar Tagen wurde es mehr als 10.000-mal angeklickt!

Snow White Blood wurden 2013 gegründet, spielen Symphonic Metal und vertonen und interpretieren dabei altbekannte Märchen in ganz neuem Gewand. Frontfrau Ulli Perhonen steht für Gesang und Orchesterarrangements, Christian Weber sorgt an der Gitarre für die nötigen Riffs. Um die tiefen Frequenzen kümmert sich Thomas Schmitt am Bass und an den Drums vervollständigt Max Rudolph das Quartett. Nach der ersten EP Once Upon A Fairytale (2016) wird es Zeit, ein neues Märchenkapitel aufzuschlagen. So veröffentlichten die Musiker am 13.11.2020 ihr lang erwartetes Debütalbum Hope Springs Eternal.