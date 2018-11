Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums Ain’t Always Easy via Spinefarm im März dieses Jahres, waren Stone Broken kontinuierlich auf Tour – zuerst in ihrer Heimat Großbritannien, dann in Europa und schließlich in den USA. Im Dezember kehren die vier Briten nach Deutschland zurück, um insgesamt sechs Konzerte zu spielen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf ihre intensive Show, gibt ihr aktuelles live Video Worth Fighting For:



Präsentiert von Classic Rock

05.12. Saarbrücken, Garage

07.12. München, Orangehouse

08.12. Köln, MTC

09.12. Frankfurt, Nachtleben

11.12. Berlin, Maze

12.12. Hamburg, Headcrash

13.12. Duisburg, Steinbruch

