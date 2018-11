Rob Holliday und seine Kollegen von Sulpher kommen nach über zehn Jahren wieder auf Tour nach Deutschland – im Sommer spielten sie eine umjubelte Show auf dem diesjährigen Wave Gotik Treffen in Leipzig und veröffentlichten ihr neues Album No One Will Ever Know – das Video zum Titeltrack gibt es hier:

09.12. – Düsseldorf, Pitcher

10.12. – Mannheim, MS Connexion

11.12. – München, Backstage Club

12.12. – Köln, MTC

13.12. – Frankfurt, Cave

15.12. – Berlin, Musik & Frieden

