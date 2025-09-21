Sun Of The Dying: neues Album, erste Single & Video zu „Black Birds Beneath Your Sky“

Sun Of The Dying ist eine spanische Doom/Death-Metal-Band aus Madrid. Inspiriert von Klassikern des Genres wie My Dying Bride, Anathema und Paradise Lost sowie moderneren Bands wie Ahab, Swallow The Sun oder Shape Of Despair, beschreiten Sun Of The Dying den Weg des authentischen Doom/Death Metal, ohne sich zu scheuen, Einflüsse aus vielen anderen Stilrichtungen einzubeziehen.

Ihr neues Album A Throne Of Ashes wird am 21. November 2025 über AOP Records veröffentlicht.

Hier könnt Ihr euch das Video zur ersten Single Black Birds Beneath Your Sky anschauen:

Die Band wurde 2013 von Casuso (Gitarre) und Lavín (Gesang) gegründet und erreichte 2017 eine stabile Besetzung. Im selben Jahr veröffentlichten sie ihr Debütalbum The Roar Of The Furious Sea über Throats Productions.

Mit der neuen Besetzung und umfangreicher Live-Erfahrung nahmen sie ihr zweites Album The Earth Is Silent in den Empty Hall Studios auf. Es wurde im November 2019 über AOP Records veröffentlicht. Die positive Resonanz auf das Album veranlasste die Band, in ganz Spanien aufzutreten, bis die Pandemie sie zu einem vorübergehenden Rückzug von der Bühne zwang. Sie kehrten zu Live-Auftritten zurück, teilten sich die Bühne mit großen Acts wie Sylvaine, Officium Triste und Evadne und erreichten zum zweiten Mal das Finale des Wacken Metal Battle.

Ende 2024 kehrten sie ins The Empty Hall Studio zurück, um ihr drittes Album A Throne Of Ashes aufzunehmen, das 2025 bei AOP Records veröffentlicht wird. Das Album wurde von Javi Félez in den Moontower Studios gemischt und gemastert, das Artwork stammt von Manuel Cantero.