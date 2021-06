Takida: Neue Single – Neues Album – Neue Tour

Die schwedische Rockband Takida steht mit ihrer aktuellen Single Goodbye in den deutschen Radio Rockcharts auf Platz 1 und auf einem sensationellen #114 in den offiziellen Radio Charts. Man darf also davon ausgehen, dass die für das nächste Jahr angekündigte Tour voll wird.

Mit In Spite Of Everything erscheint nun die zweite Single aus dem kommenden Album Falling From Fame (27.08. BMG).

„Der Song handelt von einem Paar, das weder mit noch ohne den anderen leben kann. Eine Leidenschaft, die letztendlich töten kann,“ sagt der Sänger der Band, Robert Pettersson.

In den letzten Jahren haben Takida hart daran gearbeitet, den deutschen Markt zu erobern – und das mit großem Erfolg. Die deutsche Kampagne begann mit dem für den schwedischen Grammis nominierten Album Sju. Die Single Master wurde ein großer Radioerfolg in Deutschland und erreichte Platz 1 in mehreren großen Charts, gefolgt von What About Me?, welcher ihr zweiter Hit im deutschen Rockradio wurde.

Im vergangenen Jahr wäre Takida auf eine weitgehend ausverkaufte Europatournee gegangen, doch aufgrund der anhaltenden Pandemie musste die Band die Auftritte absagen.

Die nordischen Fans können sich schon dieses Jahr darauf freuen, Takida wieder live zu sehen. Diesen Sommer wird die Band in einem der größten schwedischen TV-Programme auf der Bühne stehen und im Dezember werden sie in Arenen in Stockholm, Göteborg, Oslo und Malmö spielen.

Takida Tour 2022

11.02.22 – Köln – Carlswerk Victoria

12.02.22 – CH Pratteln – Z7

13.02.22 – Magdeburg – Factory

15.02.22 – Berlin – Columbiahalle

16.02.22 – Wiesbaden – Schlachthof

17.02.22 – Regensburg – Eventhall Airport

18.02.22 – Dresden – Alter Schlachthof

19.02.22 – Stuttgart – Im Wizeman

20.02.22 – Memmingen – Kaminwerk

22.02.22 – München – Werk

23.02.22 – Bielefeld – Lokschuppen

24.02.22 – Flensburg – Roxy

25.02.22 – Leipzig – Felsenkeller

26.02.22 – Regensburg – Eventhall Airport

27.02.22 – Hamburg – edel-optics.de Arena

01.03.22 – Bremen – Modernes