Summer Breeze 2021: muss abgesagt werden

Mit aller Kraft, die unser Team aufbringen konnte, haben wir für Chancen gekämpft, doch ab sofort ist es gewiss:

Das Summer Breeze 2021 kann aufgrund Corona-Pandemie nach Abwägung aller Umstände nicht in einer an das Infektionsgeschehen angepasster Form im August stattfinden und muss daher abgesagt werden.

Vorab: Wir bereiten aktuell alle Optionen bezüglich Tickets und Campingvariationen für Anfang Juli vor und werden Euch rechtzeitig informieren…

Ohne einen sicheren Rahmen, den wir von den politischen Entscheidern gebraucht hätten, ist der heutige Schritt nun leider unausweichlich.

Die wichtigsten Menschen auf dem Summer Breeze waren immer die Fans. Das wird auch so bleiben! Bei einer Durchführung unseres Festivals ist es uns ein riesiges Anliegen, dass wir bieten können, was unser Festival vor allem in den letzten Jahren so stark gemacht hat. Die größten Acts aus verschiedensten Genres, Weltstars der Metal-Szene, Seite an Seite mit einer ganzen Menge an aufstrebenden, jungen Bands, eine bunte Händlermeile, Vielfalt bei Speis und Trank und eine grundsätzlich familiäre Atmosphäre. Die aktuell immer noch ungewisse Lage zwingt auch immer mehr Bands ihre Sommertouren abzusagen und zu verschieben. Das färbt natürlich auch auf unser Programm ab.

Schon 2020 galt und gilt heute umso mehr: Um die nun anstehende, gewaltige Aufgabe zu bewältigen, hoffen wir weiterhin auf eure unglaubliche Geduld und Unterstützung, die wir in den letzten Monaten erfahren haben. Wir sehen das Summer Breeze als unser aller Festival an. Damit meinen wir Fans, egal ob sie vor oder hinter der Bühne agieren. Wir meinen jede einzelne Band, jedes Crew-Mitglied. Wir stecken da gemeinsam drin und wir werden sicherstellen, dass wir noch viele weitere Jahre das Summer Breeze in Dinkelsbühl feiern können. Wir zusammen mit euch, und ihr mit uns!

Das Erlebnis, gemeinsam in Dinkelsbühl zu feiern, bleibt uns im August 2021 verwehrt. Wir sind nach wie vor von der Stärke unseres im April vorgelegten Infektionsschutzkonzeptes überzeugt, gefruchtet hat unser Vorschlag bei den politischen Entscheidern aber nicht. Leider blieb uns jeglicher konstruktiver Austausch verwehrt. Unser Konzept wurde von Tisch zu Tisch geschoben – ein Gesprächstermin seitens der Landesregierung, um konstruktiv am Konzept zu arbeiten blieb aus.

Bedanken möchten wir uns allerdings ausdrücklich bei der Stadt Dinkelsbühl und der Gemeinde Wittelshofen, sowie allen lokalen und überregionalen Partnern, die uns jederzeit kooperativ, offen, aufgeschossen und unterstützend zur Seite standen.

Unsere Branche – und so auch wir – braucht dringend eine Perspektive. Doch ein konkreter, zeitlich umsetzbarer Fahrplan liegt seitens der verantwortlichen Politiker leider immer noch nicht vor! Nachbarländer wie Österreich, Belgien, die Schweiz oder England sind uns mit ihren weitreichenden Roadmaps und sämtlichen Öffnungsszenarien inklusive Rahmenbedingungen meilenweit voraus.

In Deutschland und Bayern verweilen die Behörden dagegen in Schockstarre – mit fatalen Folgen für den Fortbestand der kulturellen Angebote und damit einhergehend einer großen wirtschaftlichen Unsicherheit der Macher. Bayerns große Chance, eine Vorreiterrolle einzunehmen und mit zunehmend sinkenden Inzidenzen im August wichtige Erkenntnisse zu sammeln, wird weiterhin vertan. Auch die Tatsache, dass durch Veranstaltungen Impfanreize für die junge Bevölkerung geschaffen werden können, wird fatalerweise weiterhin ignoriert.

Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um ein Summer Breeze 2021 sicher durchzuführen, doch die fehlende Gesprächs- und Entscheidungsbereitschaft der Politik hat dies verhindert.

Trotz dieses Tiefschlags für uns alle werden wir unsere Aktivitäten hinter den Kulissen und in zahlreichen Task Forces weiterverfolgen, um spätestens im August 2022 wieder gemeinsam mit euch in Dinkelsbühl auf dem Acker zu stehen! Vielleicht auch schon früher, wer weiß…

Danke, dass ihr das alles mit uns durchsteht!

Euer Summer Breeze Team