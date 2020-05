Summer Breeze: Attraktive Möglichkeiten zur Rückabwicklung der bestellten Tickets für 2020

„Wir möchten allen, die bereits ein Ticket für das Summer Breeze 2020 gekauft haben, eine Auswahl an attraktiven Möglichkeiten bieten, ihre Bestellung rückabzuwickeln.

Am meisten freuen wir uns natürlich, wenn wir unsere Fans auch 2021 in Dinkelsbühl begrüßen dürfen! Mit einem Umtausch in ein Ticket 2021 wird uns ermöglicht weiter mit voller Kraft an einer unvergesslichen Festivaledition für das nächste Jahr zu arbeiten. Wer uns zusätzlich unterstützen möchte, findet im Supporter Programm die Möglichkeit dazu und darf sich über exklusives und limitiertes Merchandise freuen!„, so der Veranstalter des Summer Breeze 2020.

Rückabwicklung: https://www.summer-breeze.de/de/sboa2020/

Supporter Programm: https://www.summer-breeze.de/de/supporterprogramm/

Es ist unser Ziel schnellstmöglich alle Weichen auf das Summer Breeze Open Air 2021 zu stellen, welches vom 18.-21.08.2021 stattfinden wird. Daher läuft simultan auch der Vorverkauf für 2021 an und bietet Frühentschlossenen mit einem zeitlich begrenzten Sonderpreis von 139,- € (inkl. VVK Gebühr und Camping) die Chance etwaige Preiserhöhungen zu umgehen.

Über das Thema Umweltschutz und Rücksichtnahme auf dem Summer Breeze haben wir bereits letztes Jahr berichtet. So bietet der Veranstalter für das Summer Breeze 2021 die Möglichkeit ein Green Camping Ticket zu erwerben.