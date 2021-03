Tanzwut: veröffentlichen morgen (19.03.) die neue Single „Narziss“

Morgen erscheint mit Narziss die neue Single des am 28.05.2021 erscheinende Tanzwut-Albums Die Tanzwut Kehrt Zurück.

Um diese großartige Single gebührend zu feiern, startet um 19 Uhr die Videopremiere.

Tanzwut werden auf YouTube im Chat dabei sein und mit ihren Fans chatten.

Das Album, sowie die limitierte Fanbox könnt ihr hier vorbestellen: https://nocut.shop/de/tanzwut

Melodisch, zweideutig und sarkastisch. Mit der Single Narziss, die am 19. März 2021 erscheint, entzünden Tanzwut den nächsten Spannungsfunken ihres im Mai 2021 erscheinendes Album Die Tanzwut Kehrt Zurück.

Eigenlob stinkt? Nein, Eigenlob klingt! Jedenfalls in der neuen Single der Mittelalterrock-Legenden von Tanzwut. In dem Song besingt Mastermind Teufel sich selbst in den höchsten und allerschönsten Tönen, die er und seine Spielmänner finden können. Das Beste ist gerade gut genug. Schließlich geht es in dem Song um Selbstliebe, die eigene Perfektion, Unfehlbarkeit und ähm Narziss(t)en. Mit einer großen Portion Sarkasmus besingen Tanzwut, wie ein Narzisst denkt, sich fühlt und seine völlig verzerrte Welt wahr nimmt. Ein unglaublich tiefgründiger und zugleich großartiger Song über eine menschlich so tragische Persönlichkeitsstörung.

Die Tanzwut Kehrt Zurück Tour:

Special Guests: Manntra

Präsentatoren: Legacy, Musix, SLAM, Schall & Sonic Seducer

17.09.2021 Oberhausen – Kulttempel

18.09.2021 Köln – Club Volta

19.09.2021 Frankfurt – Das Bett

23.09.2021 Hannover – Musikzentrum

24.09.2021 Rostock – MAU Club

25.09.2021 Berlin – Columbia Theater

26.09.2021 Hamburg – Grünspan

30.09.2021 Wien – ((szene))

01.10.2021 München – Backstage Halle

02.10.2021 Stuttgart – Im Wizemann

08.10.2021 Dresden – Beatpol

09.10.2021 Leipzig – Hellraiser

10.10.2021 Nürnberg – Hirsch

Line-Up:

Teufel – Vocals

Der Zwilling – Bass

Shumon “Zack” – Drums

Pyro – Bagpipe

Bruder Schlaf – Bagpipe

Alexius – Keyboard

Dave Tea– Bagpipes, Guitar

Tickets: https://nocut.shop/de/tanzwut

Website: https://www.tanzwut.com/

Facebook: https://www.facebook.com/TANZWUTOfficial

Quelle: NoCut / SPV