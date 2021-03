Memoriam: veröffentlichen weitere Track-by-Track Videos

Onwards into battle, one more time..

Fast zwei Jahre sind seit der Veröffentlichung des Albums Requiem For Mankind vergangen, aber wir alle wissen, dass es im Lager von Memoriam keinen Stillstand gibt. Ihr viertes Studioalbum To The End wird am 26. März veröffentlicht – Fans können sich sicher sein, dass dies eines der stärksten Alben des Jahres 2021 sein wird.

Diese Woche hat die Band den zweiten Teil einer Serie von Track-by-Track-Videos veröffentlicht, um ihren Fans die neuen Tracks vorzustellen und mehr Hintergrundinformationen zu den Aufnahmen und den Texten der Songs zu geben.

Ihr könnt sie euch jetzt auf YouTube anschauen:

#5: Each Step (One Closer To The Grave): https://youtu.be/DUEsc_V0xaw

#6 To The End: https://youtu.be/7Eio6igGlyY

bereits veröffentlicht waren:

Track-by-Track #1 Onwards Into Battle: https://youtu.be/4LKPxvVKJnw

Track-by-Track #2 This War Is Won: https://youtu.be/p_wlyAlTI5A

Track-by-Track #3 No Effect: https://youtu.be/B_75tl6fuQw

To The End kann hier vorbestellt werden: www.reapermusic.de/memoriam-end

Mehr zu To The End:

Es ist der Beginn einer neuen Ära – und der Auftakt einer neuen Trilogie von Alben.

To The End ist eine gewaltige Machtdemonstration, die alle Elemente der Vorgänger beeindruckend vereint und ein beängstigendes Bild von Krieg, Tod und Verderben zeichnet, an dessen Ende nichts als Asche und die Erkenntnis eines Meisterwerks bleibt. Abgerundet werden das grandiose Songwriting und die erstklassigen Aufnahmen durch die Produktion von Russ Russell (Napalm Death, Dimmu Borgir, At The Gates, Amorphis etc.) in den Parlour Studios, das charmant „Down to Earth“, aber wunderbar ausdifferenziert daherkommt, um jedem Detail auf To The End seinen verdienten Raum zu geben.

Das beeindruckende Artwork des Albums wurde erneut von Dan Seagrave (Benediction, Dismember, Hypocrisy, Suffocation,…) erstellt.

Memoriam sind:

Karl Willetts – Vocals (ex-Bolt Thrower)

Frank Healy – Bass (ex-Benediction)

Spike T Smith – Drums (Sacrilege, Conflict, Killing Joke, The Damned)

Scott Fairfax – Guitars (As The World Dies, ex-Benediction live)

Memoriam online:

https://www.facebook.com/Memoriam2016

Quelle: Reaper Entertainment Europe