Assault Of The Undead Vol. 7 am 03.05.2025 im Gulfhaus Vechta (Vorbericht)

Bands: Crypts, Aeons Of Disease, Rise Of Kronos, Bodyfarm und Memoriam

Ort: Gulfhaus Vechta, Zitadelle 13, 49377 Vechta

Datum: 03.05.2025

Kosten: 27 Euro VVK. 30 Euro AK

Genre: Death Metal

Besucher: 200 Zuschauer

Veranstalter: Aeons Of Disese und Gulfhaus Vechta

Link: https://www.facebook.com/events



Die Jungs von Aeon Of Disease holen zum siebten Schlag aus und haben ein richtig fettes Death Metal Package zusammengestellt. Die Konzertreihe Assault Of The Undead findet wie gewohnt in der geilen Location Gulfhaus Vechta statt. Wer schon einmal da war, weiß, was ich meine. Für einen schmalen Taler gibt es wieder etwas auf die Glocken.

Mit dabei sind.

Crypts – Die Münsteraner zocken feinsten Old School Death Metal – https://www.facebook.com/cryptsdeathosdm

Aeons Of Disease – Die Hausherren aus Vechta werden euch wieder mit ihrem melodisch angehauchten Death Metal überzeugen – https://www.facebook.com/aeonofdisease

Rise Of Kronos – Die fleißigen Hamburger haben letztes Jahr ihr viertes Album herausgehauen und konnten ihren Death Metal gerade erst auf einer Tour mit Vader präsentieren – https://www.facebook.com/riseofkronosofficial

Bodyfarm – Diese Niederländer sind aus dem old schooligen Death Metal nicht mehr wegzudenken und haben fünf Alben im Gepäck, die es alle in sich haben – https://www.facebook.com/Bodyfarmdeathmetal

Memoriam – Tja, muss man zu Karl Willets (Ex-Bolt Thrower), Frank Healy (Ex-Benediction), Scott Fairfax (Ex-Benediction) und Spiky T. Smith (Ex-English Dogs) noch etwas sagen? Ich glaube nicht. Seit 2015 sind diese Freaks jetzt unterwegs und knallen uns ihre Version des Old School Death Metal um die Ohren – https://www.facebook.com/Memoriam2016

Tja, was soll man da noch sagen? Death Metal Freunde kommen hier voll auf ihre Kosten. Also hin da! Die unheimlichen Pforten des Gulfhauses werden um 18:00 Uhr geöffnet.

Die Karten im Vorverkauf kosten 27,00 Euro und sind per Eventim zu bekommen.

An der Abendkasse kostet der Spaß dann 30 Euro.