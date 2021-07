The Kooks: veröffentlichen zum 15. Jubiläum das Album „Inside In/Inside Out“ in einer erweiterten Neuauflage

Zur Feier des 15-jährigen Jubiläums erscheint am 27. August über Virgin Records/UMC von The Kooks eine Neuauflage ihres bahnbrechenden Debütalbums Inside In/Inside Out. Die Deluxe-Edition enthält das remasterte Originalalbum und dreizehn bisher unveröffentlichte Titel.

Ursprünglich im Jahr 2006 veröffentlicht bietet das vierfach mit Platin ausgezeichnete Album zeitlose Hits, darunter die BRIT-Award nominierten Songs She Moves In Her Own Way und Seaside sowie die Top-5-Single Naive. Mit aktuell über 1,3 Milliarden Streams auf Spotify ist Inside In/Inside Out ein Album, das immer wieder neue Fans gewinnt, wie die bemerkenswerten Streaming-Zahlen beweisen. Inside In/Inside Out entwickelte sich bereits zu einem zeitlosen Klassiker.

John Davis (Gorillaz, The Killers) remasterte den Longplayer von den Original-Masterbändern. Das Album wird auf schwarzem Vinyl und als limitierte rote Vinylversion veröffentlicht, beide mit alternativen Versionen der Fanfavoriten Seaside, Ooh La, She Moves In Her Own Way und Naive, die bei den original Albumaufnahmen von Tony Hoffer produziert wurden. Weiterhin verfügt die Neuauflage über ungehörte Demos von akustischen Songs wie Inaudible Melodies und Theory Of A Pop Star und Studio-Demos wie Sofa Song und Matchbox. Diese Versionen verdeutlichen die jugendliche Ausgelassenheit der Band zum Aufnahmezeitpunkt. Zu den weiteren Features zählen die ausführlichen Liner Notes (8.000 Wörter), die auf neuen Interviews mit den ursprünglichen Bandmitgliedern basieren.

Pünktlich zur Wiederveröffentlichung von Inside In/Inside Out werden The Kooks das legendäre Album komplett auf eine neue Art und Weise aufführen. Die Tour beginnt im Januar 2022 mit zehn Terminen in Großbritannien und endet im Februar mit zwei Auftritten in der Londoner O2 Brixton Academy. Tickets werden ab heute über die Website von The Kooks verkauft.

The Kooks nahmen seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums, das Platz eins der UK Album Charts erreichte, eine beeindruckende Entwicklung. Seitdem veröffentlichten sie vier weitere Alben. Ihr letzter Longplayer Let’s Go Sunshine von 2018 erreichte die Top-Ten der britischen Album-Charts. Neben einer neuen Generation von Fans generierte die Band unzählige Streams auf verschiedenen Plattformen und spielte eine Reihe von Welttourneen, darunter eine ausverkaufte Arena-Tour durch Großbritannien.

Inside In/Inside Out wird als Deluxe Edition 2CD-Set, Doppel-LP und als digitaler Release verfügbar sein. Die 2CD-Version erscheint im Gatefold-Digipack und enthält ein 36-seitiges Booklet. Die schwarze 2LP-Edition bietet ein 12- seitiges Booklet, das rote 2LP-Set mit 12 seitigem Booklet wird via D2C angeboten.

Exklusive Jubiläums-Liner Notes von Niall Doherty (Q Magazine) sowie neue Bilder der Band.

Inside In / Inside Out 15th Anniversary Trackliste:

Disc One (LP + CD): 15th Anniversary remaster

1. The Kooks Seaside

2. The Kooks See The World

3. The Kooks Sofa Song

4. The Kooks Eddie’s Gun

5. The Kooks Ooh La

6. The Kooks You Don’t Love Me

7. The Kooks She Moves In Her Own Way

8. The Kooks Match Box

9. The Kooks Naive

10. The Kooks I Want You

11. The Kooks If Only

12. The Kooks Jackie Big Tits

13. The Kooks Time Awaits

14. The Kooks Got No Love

Disc Two (LP + CD): Bonustitel

1. The Kooks Seaside (Alternative take)

2. The Kooks Ooh La (Alternative take)

3. The Kooks Tell Them From Me

4. The Kooks Sofa Song (Original Studio Demo)

5. The Kooks 1984

6. The Kooks You Don’t Love Me (Acoustic Demo )

7. The Kooks Constantine’s Love (Early Studio Demo)

8. The Kooks Matchbox (Original Studio Demo )

9. The Kooks She Moves In Her Own Way (Alternative take)

10. The Kooks In My Opinion*

11. The Kooks Theory Of A Pop Star (Cassette Demo)

12. The Kooks Naïve (Alternative take)

13. The Kooks Inaudible Melodies

14. The Kooks Something To Say (Original Studio Demo)

Alle Tracks bisher unveröffentlicht außer In My Opinion.

UK 2022 Tour Dates:

January 31st – Newcastle O2 City Hall

February 1st – Plymouth Pavilions

February 3rd – Birmingham O2 Academy

February 5th – Brighton Centre

February 7th – Glasgow O2 Academy

February 10th – Manchester O2 Victoria Warehouse

February 12th – Cardiff Motorpoint Arena

February 14th – Leeds O2 Academy

February 17th – London O2 Academy Brixton

February 18th – London O2 Academy Brixton