The Privateer – The Goldsteen Lay

“Ahoi, Matrose. Wir sind Piraten, kapiert?“

Artist: The Privateer

Herkunft: Freiburg, Deutschland

Album: The Goldsteen Lay

Spiellänge: 53:18 Minuten

Genre: Folk Metal

Release: 28.07.2017

Label: Noise Art Records

Link: www.theprivateer.de

Bandmitglieder:

Gesang – Pablo Heist

Gitarre – Christian Spöri

Gitarre – Roman Willaredt

Bassgitarre – Eric“Balon“Tobian

Violine und Gesang – Clara Held

Schlagzeug – Roman Willaredt

Tracklist:

Preamble Where Fabels Are Made Draft Of The Strange Wide In The Open Arrival As We Saw Some Path Ocean Of Green Survival OF The Quickest Gunpowder Magic Derelict The Island, It`s Calling

Ahoi, Ihr dreckigen Landratten! Bereitet Euch darauf vor, geentert zu werden!

Roman und Christian gründeten im Jahr 2007 in Freiburg (berüchtigte Hafenstadt im Breisgau) eine Band unter dem Namen Privateer, um die Welt mit Piraten Metal zu erobern. Nach Namensstreitigkeiten mit polnischen Namensvettern wurde dann die heutige Variante The Privateer gewählt. Mit The Goldsteen Lay kommt nun das dritte Werk der Freiburger Freibeuter und versucht einiges besser zu machen wie noch auf den Vorgängern. Guter Wein braucht ja auch etwas Zeit, um zu reifen und so ist der Abstand von vier Jahren schon eine ordentliche Zeitspanne, in der man einiges erreichen kann.

Das Intro Preamble beginnt schon mal filmreif und lässt mich hoffen – irgendwie habe ich auch gleich Fluch der Karibik im Kopf. Where Fables Are Made reißt mich dann aus meinen Träumereien und haut mir astreinen Folk Metal um die Ohren. Eine schöne Melodie hier, ein bisschen Geige da, nichts Spektakuläres aber dennoch hörenswert. Der Sound ist meiner Meinung etwas flach ausgefallen – hier hätte etwas mehr Tiefgang gutgetan, obwohl man Roman und Co. deutlich anmerkt, dass jeder sein Instrument bestens beherrscht. Der Gesang wechselt zwischen Clean und Growls, was das Ganze etwas auflockert, aber nichts dran ändert, dass sich das Album irgendwie durchweg ähnlich anhört. So richtig herausheben kann ich daher keines der elf Lieder. Ich hätte gern mehr geschrieben, aber irgendwie ist schon alles gesagt und mehr passiert leider auf The Goldsteen Lay nicht. Schade, denn Potenzial ist definitiv vorhanden, nur ohne Wind segelt das beste Schiff nicht.

The Privateer - The Goldsteen Lay Fazit: Braucht die Welt eine Neue Piraten Metal Band? Irgendwie schon, denn die Hochzeiten von Running Wild und Co. sind leider schon ein paar Jahre her. Mit etwas mehr Abwechslung und Power könnten die Freibeuter aus dem Breisgau die Lücke füllen, aber so bleibt The Goldsteen Lay ein Album, was man einlegt, durchhört, rausnimmt und was anderes anhört. Schade. Dennoch bekommen die Jungs von mir 6,5 Punkte, weil wirklich schlecht ist das Album nun auch wieder nicht, sondern einfach nur langweilig. Arrrrrrr



Anspieltipps: Preamble und Where Fables Are Made Rene B. 6.5 2018-02-08 6.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

