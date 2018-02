As It Is & Support auf Headliner Tour 2018 (Vorbericht)

„Volle Dröhnung Pop Punk“

Headliner: As It Is

Vorband(s): WSTR, Courage My Love, Grayscale

Ort: Feierwerk Kranhalle, München

Datum: 01.03.2018

Kosten: 15,00 Euro zzgl. Gebühren

Genres: Pop Punk

Tickets: http://www.eventim.de/as-it-is-muenchen-Tickets.html?affiliate=EVE&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=1954186%2410161671&jumpIn=yTix&kuid=498112&from=erdetaila

Link: http://www.feierwerk.de/konzert-kulturprogramm/detail/2018-03-01-19740/

Here We Go Again: Nachdem sie letztes Jahr im März State Champs unterstützten, eine kleine Headliner Runde im Sommer drehten und dann Ende des Jahres zusammen mit Neck Deep durch die Clubs zogen, kommen As It Is nun erneut für ihre eigene Headliner Tour noch einmal vorbei, um ihr neustes Album Okay auch gebührend hoch und runter zu spielen. Und auch sie bringen passende Verstärkung mit: WSTR, Courage My Love und Grayscale versprechen einen Abend Pop Punk vom Feinsten!

23.02.2018 Frankfurt – Nachtleben

24.02.18 Braunschweig – B58

01.03.2018 München – Feierwerk (Kranhalle)

06.03.2018 Saarbrücken – Garage

As It Is liefern britischen Pop Punk, der noch etwas stärker in Richtung Sweet geht als bei den Landskollegen in Neck Deep. Ihr Album Okay erschien am 20. Januar 2017, womit diese Headliner Tour quasi der vierte Besuch in Deutschland ist. Da kann man sich als Fan ja nur glücklich schätzen. Auch wenn die gewählten Orte nur wenige sind, so würde sich hier eine weite Fahrt lohnen, darf man doch erwarten, dass es vielleicht der vierte und auch vorerst letzte Besuch sein wird.

Und auch der Support kann sich sehen lassen.

WSTR sind Landsmänner und dürften sich wohl sehr schnell einen Namen in der besagten Szene machen.

Courage My Love kommen nicht nur aus dem weit entfernten Kanada extra zu uns, sondern punkten auch noch durch weibliche Besetzung – leider auch eine Seltenheit!

Ein wenig mehr Rock und Alternative bringen Grayscale mit, die ähnlich wie Courage My Love von weiter weg kommen, aus Amerika nämlich.

Da bleibt nur noch: Ticket kaufen und Pop Punk genießen!

